Битва за "Северный поток-2". По ГТС звонит колокол

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Страны Балтии коллективно покинули лагерь недругов российско-германского проекта газопровода "Северный поток-2". Эстония, Латвия и Литва отныне не возражают против строительства трубопровода при условии, что он будет соответствовать законодательству ЕС.

Такой вывод следует из итогового документа состоявшейся 18 декабря в Таллинне встречи прибалтийских премьер-министров, пишет Sputnik Эстония.

Совместное заявление премьер-министров стран Балтии, опубликованное по результатам их встречи, не содержит традиционных для последних лет категорических возражения против российского проекта газопровода "Северный поток-2". Насколько вообще можно судить по ни к чему не обязывающим заявлениям и меморандумам, эта формулировка отношения к проекту, вызвавшему раскол в Европе, означает радикальную смену позиции стран Балтии в вопросе о "Северном потоке-2". Итоговый документ Совета премьеров не содержит протеста против газопровода и утверждений о его несоответствии интересам Европы, о нежелательном росте зависимости от России. Итоговые документы предшествующих декабрьских встреч премьеров трех государств Балтии несли в себе совершенно иной посыл, они содержали категорические возражения против реализации проекта "Северный поток-2".

"Прибалты находятся в фарватере Соединенных Штатов, и это может означать, что достигнуты какие-то определенные договоренности между Москвой и Вашингтоном. Потому что такой синхронный разворот относительно позиции по "Северному потоку-2", может говорить только об одном — какие-то договоренности есть, и они реализуются. Следующей в этом ряду должна стать Польша, выступавшая ярым противником "Северного потока"" — пояснил РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Киев не на шутку встревожен

Похоже, что в Киеве наконец-то увидели, что проект очередного газопровода в обход Украины имеет реальные шансы быть реализованным. Чрезвычайную озабоченность в связи с этим высказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Во время своей встречи в США с сенатором Роджером Викером, главой Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Коболев пожаловался, "Нафтогаз Украины" не может остановить российский проект Северный поток-2 самостоятельно и убеждал американских партнеров, что блокировка "Северного потока-2" является общим интересом Соединенных Штатов и Украины. Для Коболева было очень важно, чтобы США дали четко понять, что не готовы допустить "роста зависимости Европы от России".

И сколько бы западные партнеры не делали заявлений о том, что они не дадут в обиду Украину, глава "Нафтогаза" вынужден констатировать обратное.

"Я не совсем согласен с тезисом о том, что "Северный поток-2" остановлен. Проект развивается полным ходом. Они планируют начать строительство совсем скоро", — заявил Коболев во время круглого стола в Верховной Раде, добавив, что уже заказаны трубы для этого проекта, и с точки зрения реализации проект рассматривается как перспективный.

Дружба дружбой, но деньги важнее

При этом буквально на днях в СМИ появилось сообщение, что "Газпром" посчитал завышенной стоимость труб для "Северного потока-2" и расторг контракты на их покупку. И это должно еще больше обеспокоить официальный Киев, поскольку свидетельствует об укреплении позиций "Газпрома" в реализации проекта.

""Газпром" занимает более уверенную позицию при реализации "Северного потока-2", соответственно, ищет более экономически выгодные предложения. Это свидетельствует об одном: экономические связи между Россией и Европой никуда не исчезли, они сохраняются, невзирая на какие-то санкции и политическую обеспокоенность относительно ситуации в Украине. Как говорится, политика политикой, а реализация финансовых проектов является приоритетной для Европейского союза", — считает Землянский.

Сейчас на пути реализации "Северного потока-2" стоит только так называемый "Третий энергетический пакет" — (совокупность норм и правил ЕС, призванных диверсифицировать поставки энергоресурсов и препятствовать монополизации энергетического рынка со стороны поставщиков — Ред.), а другими словами евробюрократы.

В октябре 2017 года юристы Совета ЕС заявили, что необходимости в переговорах между Евросоюзом и Россией по проекту "Северный поток-2" нет. Согласно докладу европейских юристов, "Северный поток-2" находится вне зоны, на которую распространяется европейское право, прежде всего Третий энергопакет. Это полностью соответствует точке зрения российской стороны, которую пыталась оспорить Еврокомиссия. Однако, несмотря на вердикт юристов ЕС, решение о праве Еврокомиссии вести переговоры с Россией по газовому проекту было отложено.

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"Но в этом смысле очень показательна смена позиций стран Балтии. То же самое может произойти и с позицией евробюрократов. Опять же договоренности Москвы и Вашингтона — это единственное, что будет влиять на позицию ЕК", — прогнозирует Землянский.

Если проект "Северного потока-2" будет реализован, украинский бюджет, начиная с 2020 года, когда закончится контракт на транзит, подписанный в 2009 году, будет нести очень серьезные убытки — 2 млрд долларов США ежегодно.

"Единственное, что может сделать Киев в данной ситуации — это урегулирование конфликта с Москвой. Это должно дать возможность пересмотреть распределяемые объемы. Но, даже если сейчас мы кардинально сменим свою политику в отношении РФ, это ничего не изменит — горизонты планирования подобных проектов не позволяют играть в игру "мы сегодня за белых, а завтра — за красных". После реализации "Турецкого" и "Северного потока" Украина, как основной транзитер российского газа, уйдет в историю", — заключил Землянский.

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