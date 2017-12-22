Коболев о "Северном потоке-2": кардинально подорвет экономику Украины

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что задачей компании на 2018 год является остановка реализации проекта "Северный поток-2" путем реформирования украинской ГТС, передает "5 канал".

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, потому что цель Путина — это убрать транспортировки газа российского с территории Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии. Поэтому остановка этого проекта, лоббирование интересов Украины против этого проекта является одним из главных задач НАК "Нафтогаза" на следующий год, и следующий год является решающим", — подчеркнул Коболев.

"Единственный шаг — такой тяжелый и очень эффективный, который может сделать Украина для остановки этого проекта — привлечение иностранного партнера в управление украинской ГТС. Украинский закон позволяет это делать. Украинский закон ставит специфические требования к этому партнеру. Это должна быть европейская или американская компания, которая имеет сертификацию с третьим энергетическим пакетом, которая может прийти и вместе с нами управлять украинской ГТС ", — рассказал глава "Нафтогаза".

Ранее Коболев заявил, что международный партнер может быть привлечен к совместному управлению украинской газо-транспортной системой (ГТС) уже в августе-сентябре 2018 года.