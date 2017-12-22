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    Экономика

    Коболев о "Северном потоке-2": кардинально подорвет экономику Украины

    (обновлено: )1441322
    Коболев подчеркнул, что газопровод является большим риском: "Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом".
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что задачей компании на 2018 год является остановка реализации проекта "Северный поток-2" путем реформирования украинской ГТС, передает "5 канал". 

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    "Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, потому что цель Путина — это убрать транспортировки газа российского с территории Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии. Поэтому остановка этого проекта, лоббирование интересов Украины против этого проекта является одним из главных задач НАК "Нафтогаза" на следующий год, и следующий год является решающим", — подчеркнул Коболев.

    "Единственный шаг — такой тяжелый и очень эффективный, который может сделать Украина для остановки этого проекта — привлечение иностранного партнера в управление украинской ГТС. Украинский закон позволяет это делать. Украинский закон ставит специфические требования к этому партнеру. Это должна быть европейская или американская компания, которая имеет сертификацию с третьим энергетическим пакетом, которая может прийти и вместе с нами управлять украинской ГТС ", — рассказал глава "Нафтогаза". 

    Ранее Коболев заявил, что международный партнер может быть привлечен к совместному управлению украинской газо-транспортной системой (ГТС) уже в августе-сентябре 2018 года.

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