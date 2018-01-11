Германия предупредила США о недопустимости санкций против "Северного потока-2"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о недопустимости вмешательства в газовый рынок, имея в виду проект "Северный поток — 2".

"Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий, мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений", — заявил Габриэль в среду, 10 января, на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики, пишет DW.

Восточный комитет — это организация, представляющая интересы немецких компаний, ведущих дела на рынках восточноевропейских стран, в том числе России.

В непривычно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут напрямую затронуть европейские фирмы — участницы проекта "Северный поток — 2". Глава МИД ФРГ считает ошибочным рассматривать поддержку Берлином этого проекта как действия, направленные на повышение зависимости Европы от поставок российских энергоносителей.

По словам Зигмара Габриэля, российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил. Вместе с тем Габриэль не исключает, что в дальнейшем Россия попытается эти правила изменить.

Читайте также: Без знака качества. Идеологические премудрости 2018 года

Министр иностранных дел ФРГ считает также, что такие газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам. "Я неоднократно говорил российской стороне, — заявил он, — что предпосылка "Северного потока — 2" — это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину". И в Москве, по его оценке, это понимают.

Кроме того Габриэль коснулся темы санкций, введенных в отношении Москвы за агрессию против Украины.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что задачей компании на 2018 год является остановка реализации проекта "Северный поток-2" путем реформирования украинской ГТС.