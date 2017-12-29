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    Заденет осколками. О взрывной силе "Северного потока - 2"

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    "Северный поток - 2" может рассорить сторонников и противников его строительства. Он имеет колоссальную взрывную силу, которая недооценивается всеми странами-участницами, пишет немецкий эксперт Штефан Майсте.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток — 2" кристаллизуются многие европейские линии конфликтов, он имеет колоссальную взрывную силу, которая недооценивается всеми странами-участницами, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier эксперт Центра Роберта Боша при немецком совете по международным отношениям в Берлине Штефан Майсте, пишет Sputnik Латвия со ссылкой на ИноСМИ.

    Северный поток
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Handelsblatt: шансы "Северного потока - 2" растут

    По словам Майсте, для участвующих в проекте компаний это просто хороший бизнес, они не думают о политике безопасности, а получают от "Газпрома" газ по привлекательной цене.

    "Если США выйдут с СПГ, то цены продолжат снижение, "Газпром" будет их постоянно сбивать. Однако вокруг этого проекта кристаллизуются многие европейские линии конфликтов", — подчеркнул эксперт.

    Он напомнил, что ЕС — это в конечном счете союз, основанный на договоре, который базируется на солидарности его членов.

    "Если заинтересованные страны проведут газопровод, Польша и страны Балтии могут использовать это как аргумент, чтобы заблокировать другие проекты ЕС. Я думаю, что этот проект имеет колоссальную взрывную силу, которая в настоящее время недооценивается всеми странами-участницами", — считает Майсте.

    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Газопровод "Северный поток"
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    ЕС усиливает газовое законодательство, но без блока "Северного потока-2"

    При этом он не считает, что эта линия конфликта проходит в первую очередь между странами Вышеградской четверки и "старыми" западными странами ЕС. В частности, эксперт отметил Венгрию, президент которой лично поддерживает проекты электростанций в сфере атомной энергетики.

    "Польша и страны Балтии, напротив, ведут совершенно иную политику по отношению к России", — сказал Майсте.

    Санкции США vs выгоды

    Штефан Майсте считает, что "Северный поток — 2", скорее всего, будет построен, несмотря на противодействие со стороны США. Залог успеха он видит в поддержке проекта со стороны Германии.

    "Я вижу тенденцию, что газопровод, скорее всего, будет построен. Противодействие до сих пор недостаточно сильное, даже если он отрицательно повлияет на взаимоотношения государств в ЕС. Поскольку федеральный канцлер Ангела Меркель не препятствует проекту, она, очевидно, его поддерживает", — заявил эксперт.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Cтроительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream)
    Он отметил также, что и Франция, и Австрия, и Италия заинтересованы в "Северном потоке — 2", это просто игнорируется.
    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    "Северный поток-2" отправит Украину на задворки - Землянский

    "Надо подождать, чтобы увидеть, смогут ли американские санкции воспрепятствовать строительству "Северного потока — 2". Для участвующих в проекте компаний велик риск потерять возможность работы на американском рынке. Если кто-то еще и сможет воспрепятствовать проекту, то только США со своими санкциями", — добавил Майсте.

    По его мнению, СПГ из США, дорогу которому Вашингтон пытается проложить с помощью антироссийских санкций, вряд ли может составить серьезную конкуренцию трубопроводному газу из России.

    "Прежние американские танкерные поставки носят скорее символический характер. Ключевыми поставщиками, уже хотя бы по стоимости, могли бы стать скорее Катар или другие страны Ближнего Востока", — сказал Майсте.

    "Северный поток — 2", запуск которого запланирован на 2019 год, является самым коротким путем доставки газа Ямала в северо-западные регионы Европы — на 1885 км короче, чем транзитом через Украину.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Труба газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Битва за "Северный поток-2". По ГТС звонит колокол
    "Газпром" часто называл украинский маршрут транспортировки газа ненадежным из-за угрозы невыполнения партнерами обязательств по транзиту из-за возможного отбора газа из трубы или недостаточного заполнения подземных хранилищ для обеспечения нужного давления в период зимних пиков поставок. Украинская сторона отрицала все эти обвинения, а также протестовала против появления альтернативных маршрутов газопроводов "Газпрома" в Европу.

    Страны Балтии, Польша, Словакия, Румыния, Дания также выступают против строительства нового газопровода. По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации и может привести к ограничению конкуренции.

    Противником строительства трубопровода являются и США. Вашингтон ожидает, что на европейский рынок в следующие пять лет придет большое количество сжиженного газа из США, поэтому США не хотели бы, чтобы ЕС вкладывался в физическую инфраструктуру трубопровода.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Tagesspiegel: быть или не быть Северному потоку-2?

    Сенат США 14 июня одобрил поправку по расширению санкций против РФ. В частности, в тексте законопроекта говорится, что США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики в Украине".

    В России неоднократно заявляли, что проект "Северный поток — 2" чисто экономический и тезис об "ущербе энергобезопасности" Европы не выдерживает критики — напротив, диверсификация маршрутов транспортировки газа позволит уменьшить транзитные риски и повысит надежность газоснабжения его потребителей. При этом маршрут "Северного потока — 2" до Германии почти на две тысячи километров короче, чем через Украину, что снижает стоимость его доставки.

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