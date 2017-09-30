Deutsche Welle: "Северный поток-2" угрожает украинской ГТС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Как прокладка газопровода "Северный поток-2" скажется на рынке газа в Евросоюзе? "Этому вопросу посвящено опубликованное в Кельне на английском языке исследование аналитического центра ewi Energy Research & Scenarios (ewi ER&S). Эта некоммерческая научная организация, насчитывающая около 30 сотрудников, создана на базе Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете", — пишет Deutsche Welle. DW побеседовала на эту тему с директором ewi ER&S и руководителем исследования Харальдом Хеккингом.

"Мы сосредоточились на ценовых эффектах. "Северный поток-2" усилит конкуренцию на газовом рынке Евросоюза. Чем больше российского трубопроводного газа по выгодным ценам будет поступать в ЕС, тем меньше европейцам придется импортировать сжиженный природный газ — СПГ. Чем ниже будет европейский и, соответственно, мировой спрос на СПГ, тем меньше он будет стоить. От этого напрямую выиграют потребители в ЕС", — рассказал в интервью Хеккинг.

"Мы просчитали различные сценарии. Даже если спрос на СПГ будет умеренным и мировые цены на него относительно низкими, европейские потребители в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока- 2" сэкономят в 2020 году на импорте газа почти 8 миллиардов евро. Если же спрос и цены на СПГ окажутся высокими, то экономия 28 стран ЕС составит благодаря этому трубопроводу 24 миллиарда евро", — полагает эксперт.

"Во-первых, число контрактов с нефтяной привязкой сокращается. Рынок ориентируются на биржевые котировки. Во-вторых, опыт 2011 года показал: если привязанные к нефти и биржевые цены слишком расходятся, либо экспортер, либо импортер газа начинает работать себе в убыток и требовать пересмотра условий поставок. Так что основным ориентиром будут цены на СПГ. Не стоит также забывать, что благодаря "Северному потоку-2" маршрут доставки газа из Западной Сибири в Германию сократится примерно на 2 тысячи километров, к тому же "Газпрому" не придется платить пошлины нескольким транзитным странам", — полагает аналитик.

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"То, что Германия выиграет от этого проекта, достаточно очевидно. Однако к нему весьма скептически относятся в Центральной и Юго-Восточной Европе. Поэтому мы сосредоточились на странах этих двух регионов, а тут самый крупный импортер газа — Польша. В силу этого именно она в наибольшей степени выиграет от описываемых нами ценовых эффектов. Ведь и СПГ станет дешевле, и в соседней Германии будет больше газа по выгодным ценам", — продолжил Хеккинг.

"Мы не знаем, каким будет техническое состояние украинской газотранспортной системы и сколько денег Украина потребует в будущем за транзит. Если цены окажутся высокими, а пропускная способность устаревших трубопроводов снизится, нынешние объемы газа, действительно, пойдут в обход Украины. Если Украина сохранит транспортные мощности и их можно будет использовать по приемлемым ценам, то украинский маршрут, как показывают наши расчеты, будет представлять интерес для снабжения определенных стран, например, Венгрии. В таком случае через "Северный поток-2" пойдут и дополнительные объемы", — отметил эксперт.

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"В данном исследовании мы полностью сконцентрировались на экономических факторах. Это вовсе не означает, что мы не видим тут политической составляющей. Однако мы – экономический научно-исследовательский институт и анализируем рынки, а не политические аспекты", – напомнил напоследок Хеккинг.