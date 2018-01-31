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    Экономика

    Коболев прокомментировал разрешение Германии по "Северному потоку - 2"

    (обновлено: )1537260
    Глава "Нафтогаза" отреагировал на решение Берлина разрешить строительство "Северного потока - 2" в своих водах предупреждением для Киева - "осталось очень мало времени".
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Украина имеет очень мало времени для противодействия строительству трубопровода "Северный поток-2", который может сократить транзит газа через страну, следует из слов главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

    "Очередной звоночек для всех нас. Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", — написал Коболев в среду на странице в Facebook, комментируя решение ФРГ по строительству газопровода.

    Андрей Коболев/Facebook, 31 января 2018

    В среду компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что получила разрешение на строительство в территориальных водах Германии морской части газопровода "Северный поток-2" и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    Для начала строительства "Северного потока-2" нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Во вторник финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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