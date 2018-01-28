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    Порошенко считает, что "Северный поток-2" разделяет Европу

    (обновлено: )928112
    Президент Украины заявил, что "Северный поток-2 является экзаменом на единство Европы. Порошенко уверен, что цель газотранспортного проекта - разделение Европы.
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что целью газотранспортного проекта "Северный поток-2" является раскол Европы.

    Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

    "Северный поток-2 является экзаменом на единство Европы. И это не касается энергетической безопасности и экономики. Его цель — разделить Европу", — уверен президент Украины.

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    Ранее в "Нафтогазе Украины" заявили, что гарантий блокировки строительства "Северного потока-2" нет и Украина должна готовиться к худшему сценарию. "К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС", — говорилось в заявлении украинского монополиста.

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