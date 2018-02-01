Западный фронт открыт: поляки "наступают" на... УПА

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

20 января по польскому телеканалу TVN24 прошел репортаж о том, как молодчики из организации "Гордость и современность" в окружении флагов и с тортом со свастикой пьют "за здоровье Гитлера и нашу родину, любимую Польшу".

Реакция власти была мгновенной – президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий заявили, что в Польше нет согласия на прославление нацизма, а генпрокурор Збигнев Зебро поручил подчиненным начать следствие по этому факту.

Однако польской оппозиции такой реакции было мало. Со всех сторон на правящую партию ПиС посыпались обвинения в потакании ультраправым и чуть ли не в пособничестве им. Вероятно, чтобы доказать обратное в Право и Справедливость вспомнили о законопроекте, который подали в Сейм полтора года назад их коллеги из "Кукиз 15" "О новой редакции ИНП". Согласно последнему отрицание "преступлений украинских националистов" должно преследоваться наравне с отрицанием преступлений нацистского и коммунистического режимов.

В июле 2016 года Сейм проголосовал за нашумевшую резолюцию, признававшую события на Волыни геноцидом польского народа. Но вот проект "Кукиз 15" тогда не прошел. ПиС не поддержал. Как избыточно радикальный. Однако теперь, в канун 70-летия Волынской резни, чтобы не утратить из-за скандала с ультраправыми львиную долю электората, в правящей польской партии пересмотрели свое отношение к инициативе коллег по парламенту.

По сути телевизионный репортаж о современных польских поклонниках нацизма спровоцировал событие, которое может усугубить и без того крайне напряженные отношения между Киевом и Варшавой.

Что же добавили в новую редакцию закона об Институте Национальной Памяти польские депутаты?

Теперь он, помимо нацистских и коммунистических преступлений 1917-1990 годов, может заниматься и "преступлениями украинских националистов и формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом".

Под последними понимаются "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека против индивидов или групп людей, а особенно против польского населения. Преступлением украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой на территории Волыни и Восточной Малопольши".

По мнению авторов законопроекта, Украина ныне проводит историческую политику, ища источники своей идентичности в "преступных формированиях и преступной идеологии украинского интегрального национализма", который "захватывает все сферы общественной и публичной жизни".

26 января Сейм всему вышеизложенному придал статус закона. 279 из 414 голосов "за", 5 – "против", 130 депутатов воздержались.

Теперь в качестве наказания за отрицание "преступлений украинских националистов" предусмотрен либо штраф, либо заключение сроком до трех лет.

Еще один существенный момент: в законе это то, что ответственность за его нарушение наступает даже, если виновник свое "отрицание" озвучивал в любой стране мира. В США, Украине, Канаде, Аргентине – не важно. Сказал, оказался в Польше, будешь наказан.

Наше министерство иностранных дел отреагировало быстро, заявив, что "глубоко обеспокоено фактом принятия законопроекта", который соседний народ выставляет исключительно как "преступных националистов".

И сожалеет, что "украинская тематика в который раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться".

Однако на самом деле беспокоиться нужно о другом. О реальных последствиях возможного преследования наших соотечественников, оказавшихся на территории "братской" Польши.

Как быть украинским политикам, историкам, чиновникам и прочим, когда они публично вспоминают о героизме УПА в борьбе с коммунистами или нацистами? Например, выступая на камеры во время каких-либо госторжеств? Ждать ареста в случае пересечения польской границы? И ездить к соседям на пару с личным адвокатом? Подписывать у польских пограничников бумагу, что не признают героев УПА героями. Как тамошний ИНП будет определять нарушителей?

Короче, когда закон вступит в действие украино-польские отношения могут ждать просто цунами скандалов на почве уголовных преследований за "отрицание преступлений украинских националистов" на территории Польши. С учетом близящейся даты поминовения жертв Волынской резни может просто развернуться масштабная кампания по поиску тех, кто не дай Бог, назвал ее не резней, например, а трагедией. Ведь перемена одного слова при характеристике этого печального события уже может трактоваться как отрицание резни.

Причем и искать-то будут не только среди украинской политической элиты. А возможно, прежде всего, среди украинских заробитчан. Которых сегодня в Польше только по официальным данным более полутора миллиона человек. И большая их часть из Западной Украины. Где для многих семей украинские националисты – часть родовых преданий и гордости. Так что в течении "юбилейного" года массового кровопролития поляков на Волыни украинцев-заробитчан могут ждать массовые уголовные преследования со штрафами или посадками. По мнению некоторых польских экспертов, на эту тему уже готовятся первые судебные иски. Ведь кроме реального наказания потомков "украинских националистов" на кону борьба за голоса польских избирателей. Последних, с момента принятия Украиной закона "О борцах за независимость" активно накачивали темой реанимации "бандеровщины" в Украине. И нужно сказать успешно. Сегодня все социологические опросы в Польше показывают, что тамошнее общество очень болезненно реагирует на "воскрешение" в Украине наследников УПА.

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Открытым остается вопрос: будет ли симметричный ответ Киева на инициативу польских депутатов? Что предпримет наш президент, который еще недавно, после встречи с польским коллегой, заверял украинцев, что в диалоге с ним разрешил все конфликтные темы с поляками. Как отреагирует Верховная Рада? Но самое главное, какие меры предпримет Киев, если Варшава проигнорирует все увещевания своих восточных соседей и запустит в действие принятый закон? Станет ли реально защищать своих рядовых граждан, если последние вдруг попадут под пресс уголовного преследования в Польше? Или будет отделываться нотами протеста, замалчиванием фактов?

Вероятнее всего, под защитой государства, останутся исключительно политики. Ну а рядовым гражданам придется выкручиваться самостоятельно. Или – сидеть. Благо польские тюрьмы для некоторых, беднейших категорий граждан, могут показаться комфортнее, чем собственные холодные квартиры с пустыми холодильниками и неподъемными счетами за коммуналку.