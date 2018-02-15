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    "Бандеровский закон" направлен в КС Польши

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (464)

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    Канцелярия президента Дуды сообщила, что глава государства направил в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти.
    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение Конституционного суда закон о Холокосте и запрете пропаганды бандеровской идеологии, сообщает канцелярия президента.

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    "Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти", — говорится в сообщении.

    Недавно Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. В среду документ был официально публикован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.

    В соответствии с этим законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

    Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

    Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

    Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.

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