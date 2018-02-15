В Польше украинцев на собеседованиях по карте побыта спрашивают о Бандере

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Планирующих получить разрешение на проживание в Польше украинцев на собеседованиях спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА, сообщает польское издание RP.pl со ссылкой на руководителя организации "Евромайдан Варшава" Наталью Панченко.

Отмечается, что если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

"Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры, то тогда — до свидания, Польша", — рассказала она.

Как отмечается, один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он сказал: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал. И слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно не известно, кто и что сделал… Много людей погибло, это только известно."

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. В среду документ был официально опубликован в Вестнике законодательных актов и вступит в силу через 14 дней после публикации.