По стопам Бандеры. В Киеве обсудили, как управлять всем миром

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Собравшиеся на «Бандеровские чтения», темой которых в этом году стала "Миссия Украины и национальные интересы в глобализирующемся мире: видение националистов", особо подчеркивали — очень символично, что юбилейные чтения проходят в том же зале, где во время «Революции достоинства», за две недели до кровавой развязки, проходили самые первые чтения, где обсуждали революцию, основываясь на программной статье Бандеры.

«Четыре года назад всем казалось, что революция — это бунт пьяной матросни, а революция — это качественные позитивные изменения на благо большинства»,- уверял экс-нардеп от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

Вот только все хорошо помнят, во что превратили столичную мэрию пламенные революционеры, и сколько сил, времени, и денег налогоплательщиков пришлось потратить, чтобы привести КГГА в порядок.

Фото из открытых источников Бандеровские чтения в Киеве

Война на два фронта

На пятые, юбилейные, «Бандеровские чтения» украинские националисты приглашали посла Польши в Украине, но тот приглашение проигнорировал. Возможно, напрасно, ведь если бы польский посол пришел в колонный зал Киевской городской государственной администрации, он бы лично услышал, что теперь Украина воюет на два фронта. Первый — это «священная украинско-московская война», а второй — это война с Польшей, но пока только в холодной фазе.

«Мы оказались в ситуации, когда на четвертом году войны с московской империей, фактически не получили надежных союзников на международной арене, более того, мы вынуждены сегодня заявлять о том, что объективной реальностью есть возможность открытия второго фронта. Первый — украинско-московский, а второй — польско-украинский», — заявил глава ОУН Богдан Червак, добавив, что «война с Польшей, которую мы сейчас переживаем, в частности ее холодную фазу» требует пересмотра концепции создания Балто-Черноморского альянса. Канал на Youtube РИА Новости Украина Погребинский о спорах из-за "бандеровского" закона: страшная цепь глупостей

Юрий Сиротюк считает, такое поведение поляков — результат слабой никчемной внешней политики, которую ведет Украина.

«За 26 лет независимости из-за активной левой и лево-либеральной политики Украина оказалась у разбитого геополитического корыта, в иловайском дипломатическом котле, когда судьбу Украины решают те или другие зарубежные центры. Эта политика привела к тому, что Украину из пост-колонии превращают в нео-колонию. Поэтому мы проводим эти «Бандеровские чтения», чтобы показать, что мы, украинские националисты, понимаем, как вернуть Украине достойное место в мировой политике. Не может самая большая географически страна в Европе и одна из наибольших европейских наций быть в таком никчемном геополитическом и международном положении», — сетовал Сиротюк.

Кругом одни враги

Не мог не почтить своим присутствием данное мероприятие и лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, который и пояснил присутствующим, в чем заключается историческая миссия украинской нации.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Олег Тягнибок на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017

«Сегодня уже для многих становится очевидным, что провозглашенная Степаном Бандерой цель — уничтожить Москву, уничтожить Московию, это не просто какие-то фантазии — это миссия Украины. Это покажет всему цивилизованному миру нашу силу и нашу мощь. Это засвидетельствует нашу историческую преемственность — быть щитом Европы и обезопасить европейскую цивилизацию от нашествия с востока», — заявил Тягнибок.

Особую горечь у главного «свободовца» вызвало то, что националисты в свое время поддержали евроинтеграцию Украины (мол, это был единственно правильных шаг «подальше от Москвы»), превратили Евромайдан в «Революцию достоинства», а в результате в европейской семье они встретили ту же самую Москву.

«Мы встретили Москву, поскольку именно в ее интересах работают наглые выпады против нашей державы со стороны Польши, Венгрии, Румынии — тех, кто в двадцатом веке наживались на растерзанной Украине. Ситуация с нашими западными соседями, этими так называемыми «адвокатами», в очередной раз подтвердила, что нельзя надеяться на добрую волю соседа, нельзя жить иллюзиями — в мире правит закон джунглей. И об этом нужно помнить и уже сейчас видеть угрозу очередного колониализма в либеральных одеждах», — уверен Тягнибок.

Ну, конечно же, немедленно воевать на всех фронтах националисты не собираются — Тягнибок предлагает украинцам для начала поверить в свое предназначение и навести порядок внутри собственной страны.

«Не наведя порядок в собственной стране, мы не получим силы для экспансии. Только единая, монолитная нация, руководимая великой идеей, а не приземленными калькуляциями, может стать геополитическим лидером», — заявил Тягнибок.

Объединимся, возьмем власть и установим порядок

Новый лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко призывал все националистические силы Украины объединяться, но на первом этапе не ради мирового господства, а для более приземленной и реальной цели — захвата власти в Украине.

«Замечательно, что украинские националисты на академическом уровне дискутируют на идеологические, геополитические темы — это верный путь для реального объединения, которое породит новую элиту для новой украинской державы. Чтобы украинцам утвердится в современном мире, нужно, в первую очередь, обрести свою национальную державу. Кто-то скажет, что этого мало, что такое локальное образование просто не выживет при глобализме. Но только в украинской державе возможно объединить всех граждан вокруг национальной идеи… «Бандеровские чтения» полезны прежде всего тем, что делают националистов более зрелыми, более готовыми интеллектуально к великим свершениям. Получить власть мирно или силой — это будет меньшей частью нашей общей борьбы. Главное — построить потом национально ориентированный порядок, нейтрализовать пророссийские силы, удержать доверие народа, который по инерции будет ненавидеть очередную власть», — заявил Тарасенко.

А с народом придется как-то договариваться, ведь кормить националисты не обещают.

«Власть, скорбная умом, не всегда воспринимает национализм как высшую идею, она боится его как элитарную идеологию. Мы, националисты, — люди, которые создают будущее. Не заводы, фабрики и пароходы, а именно будущее, поэтому они нас бояться», — заявил спикер «Национального корпуса» Александр Алферов.

Кстати, глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий на «Бандеровские чтения» не явился — пиарился на суде над обвиняемыми в убийстве Олеся Бузины. Не смог присутствовать на мероприятии и бывший глава «ПС», ныне возглавляющий Национальное движения «Дія", Дмитрий Ярош.

Дурень думкой богатеет

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что очевидно, в Украине нет других проблем для нынешней власти, кроме как устраивать «Бандеровские чтения» в столице Украины.

«За неимением каких-либо социально-экономических успехов, власть пытается компенсировать это насаждением идеологии антикоммунизма, этнического национализма и откровенной ксенофобией, поскольку плохие теперь не только русские, но и поляки и так далее», — сказал в комментарии РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

По его мнению, такая деструктивная гуманитарная политика отбрасывает какую-либо возможность общественного диалога.

«Если бы страна действительно была моноэтнической, однородной в религиозном, культурном плане, такой бы фокус прошел. Но такой подход рано или поздно приведет к достаточно серьезным линиям разлома. Собственно, попытки насадить бандеровскую идеологию, заставить всю Украину кланяться идеологам ОУН-УПА и их вождям, ни к чему хорошему для единства страны не приведут», — заключил Золотарев.

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