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    Посол Польши не придет на Бандеровские чтения в Киеве

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (443)

    (обновлено: )336150
    В посольстве Польши в Украине заявили, что посол республики Ян Пекло не сможет принять участие в Бандеровских чтениях "в связи с ранее принятыми на себя обязательствами".
    Ян Пекло. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Посол Польши Ян Пекло не будет принимать участие в Бандеровских чтениях, которые пройдут в Киеве в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в ответ на запрос УНН.

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    "Приглашение мы получили, к сожалению, вынуждены сообщить, что Посол Республики Польша господин Ян Пекло не сможет принять участие в чтениях в связи с ранее принятыми на себя обязательствами", — говорится в сообщении посольства.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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