Посол Польши не придет на Бандеровские чтения в Киеве

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Посол Польши Ян Пекло не будет принимать участие в Бандеровских чтениях, которые пройдут в Киеве в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает посольство Польши в Украине в ответ на запрос УНН.

"Приглашение мы получили, к сожалению, вынуждены сообщить, что Посол Республики Польша господин Ян Пекло не сможет принять участие в чтениях в связи с ранее принятыми на себя обязательствами", — говорится в сообщении посольства.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.