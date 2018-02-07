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    Новинский о "бандеровском" законе: плохо, что националисты поднимают волну

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    Украина - Польша: Бандера раздора (431)

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    По словам народного депутата от "Оппозиционного блока", в сложившейся ситуации необходим открытый диалог с польской стороной, а то, что "наши националисты поднимают эту волну, - это плохо".
    Вадим Новинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Мы наблюдаем борьбу двух институтов памяти, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, комментируя обновленный закон об Институте национальной памяти Польши.

    Юрий Шухевич о скандальном польском законе. Видео
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    Шухевич о "бандеровском" законе: неужели у поляков такая короткая память?

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    "Я считаю, что это не "антибандеровский закон", это закон об изменениях в законе о национальной памяти. По сути, мы видим что? Мы видим, что идет борьба двух институтов национальной памяти. Украинского и польского", — сказал Новинский в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что такое противостояние нельзя допускать.

    "То, что наши националисты поднимают эту волну, — это плохо. Это не может быть мнением украинского народа. Какие могут пути? Только диалог, — открытый, честный диалог", — убежден представитель "Оппблока".

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    Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. В тот же день Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". 

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