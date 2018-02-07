Новинский о "бандеровском" законе: плохо, что националисты поднимают волну

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Мы наблюдаем борьбу двух институтов памяти, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, комментируя обновленный закон об Институте национальной памяти Польши.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Я считаю, что это не "антибандеровский закон", это закон об изменениях в законе о национальной памяти. По сути, мы видим что? Мы видим, что идет борьба двух институтов национальной памяти. Украинского и польского", — сказал Новинский в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что такое противостояние нельзя допускать.

"То, что наши националисты поднимают эту волну, — это плохо. Это не может быть мнением украинского народа. Какие могут пути? Только диалог, — открытый, честный диалог", — убежден представитель "Оппблока".

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. В тот же день Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".