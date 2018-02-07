Польша перегибает палку: недовольство Киева, ответ Израиля, недоумение США

РИА Новости Украина

Польша после принятия закона об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны может поссориться с Украиной и Израилем.

Тель-Авив и Киев резко осудили последнюю польскую законодательную инициативу. МИД Израиля охарактеризовало ее как попытку оспорить историческую правду, а министр разведки Израиля и вовсе призвал отозвать посла из Варшавы. А в Верховной Раде заявили, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Киевом, а президент Петр Порошенко назвал закон неприемлемым. Обеспокоенность в связи с польским законом о холокосте высказали США. Несмотря на это, в МИД Польши уверены, что закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность, пишут РИА Новости.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

В соответствии с этим документом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" призывала президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон о Холокосте, заявил заместитель председателя этой партии Томаш Щемоняк журналистам в четверг в Варшаве.

"Мы имеем дело с самым серьезным кризисом в польской внешней политике после 1989 года", — заявил Щемоняк. Он "от имени "Гражданской платформы" и демократической общественности Польши" призвал президента Анджея Дуду наложить на закон вето.

Также он призвал председателя правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который, по его мнению, несет ответственность за возникший кризис, "объяснить полякам, о чем действительно идет речь (в законе), и почему PiS действует против интересов государства".

В МИД Польши заявили, что главная цель закона — "борьба со всеми формами отрицания и фальсификации правды о Холокосте, в том числе уменьшения ответственности реальных виновников этого преступления".

"В этом контексте мы полагаем, что публичные и вопреки фактам обвинения польского народа и польского государства в соучастии … в нацистских преступлениях — неправильные, вводящие в заблуждение и вредящие жертвам, являющимися гражданами Польши, как еврейского происхождения, так и польского", — говорится в заявлении.

Кроме того, утверждают в МИД Польши, закон о Холокосте не ограничивает свободу слова и научную деятельность.

Власти Израиля высказались категорически против решения верхней палаты парламента Польши, который минувшей ночью утвердил законопроект, криминализирующий высказывания о причастности поляков к преступлениям времен Второй мировой войны, включая геноцид евреев.

Внешнеполитическое ведомство Израиля охарактеризовало инициативу, которая теперь поступит на подпись президента, как попытку оспорить историческую правду.

Израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал в связи с принятием этого законопроекта отозвать посла из Польши.

"Министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал сегодня главу правительства и министра иностранных дел Биньямина Нетаньяху отдать распоряжение о срочном отзыве в Иерусалим посла Израиля в Польше для проведения консультаций", — сообщила пресс-служба министра.

"Закон, принятый польским парламентом, может иметь тяжелые последствия. Он означает отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте. В выборе между соображениями внешней политики и моральными ценностями, должна быть четкая позиция: увековечивание жертв Холокоста должно быть приоритетным", — заявил Кац.

Резко отрицательно к последней польской законодательной инициативе отнеслись и в Киеве.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Как считает председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату".

"Политизируя историю, польские политики переходят "красные линии" в добрососедских отношениях с Украиной, Литвой, Германией и вредят своим интересам, дополнительно усиливая напряжение на линии Варшава-Тель-Авив, Варшава-Брюссель", — написала Гопко в Facebook.

По ее словам, украинцам тоже есть что припомнить полякам в вопросах истории, однако Киев им "все простил и попросил прощения".

"Республика Польша от локомотива и образца демократии в Центрально-Восточной Европе скатывается к шовинистическому диктату политики над исторической правдой, селективно выбирая чувствительные страницы истории", — считает депутат.

Президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и призывал Варшаву к диалогу.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении, являются абсолютно необъективными и категорически неприемлемыми", — написал Порошенко в Facebook в четверг. По его словам, Киев помнит в первую очередь "общие победы и борьбу против тоталитарных режимов".

"Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалогу", — заявил глава государства.

Со своей стороны, как считает директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, новый закон направлен в первую очередь на украинцев, живущих в Польше.

Он назвал "интересным" часть текста закона, где указано, что документ призван нормализовать международные отношения и поддержать "подлинно демократические сообщества в Украине".

"Несмотря на то, что на Украине этот закон положительно воспринимают исключительно пророссийские силы, становится понятно, кого собираются поддерживать польские политики", — написал Вятрович в Facebook.

В свою очередь украинская парламентская партия "Народный фронт" призвала президента Польши не подписывать поправки к закону об Институте национальной памяти, которые предполагают запрет бандеровской идеологии и были одобрены польским сенатом.

США выразили обеспокоенность законопроектом о Холокосте в Польше, он может иметь последствия для отношений двух стран, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы обеспокоены, что если этот законопроект будет реализован, он может подорвать свободу слова и академический дискурс", — говорится в поступившем в РИА Новости письменном заявлении Науэрт.

"Мы также обеспокоены последствиями законопроекта, которые он в случае реализации будет иметь для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем. Получившиеся разногласия, которые могут возникнуть среди наших союзников, идут на пользу только нашим соперникам", — сказала Науэрт.

"Мы призываем Польшу переоценить законопроект в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашего эффективного партнерства", — добавила она. При этом Науэрт признала, что поляков могут оскорблять выражения вроде "польские лагеря смерти", наказывать за которые предлагается в законопроекте.

В свою очередь, глава Евросовета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал польские власти за принятие закона об ответственности за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Кто распространяет лживые формулировки о "польских лагерях", наносит вред доброму имени и интересам Польши. Авторы законопроекта представили грязную клевету на весь мир, эффективно, как никто раньше. А значит, в соответствии с законом…" — написал Туск в Twitter.

Как считает политолог Вадим Карасев, разногласия Украины и Польши в вопросах исторической памяти приводят к тому, что отношения двух стран ждет длительная полоса недоразумений, трещин и противоречий.

"Это (польский закон о запрете "бандеровской идеологии") не улучшит отношения между Польшей и Украиной. Понятно, что мы вступили в длительную полосу недоразумений, трещин и противоречий в отношении двух стран, особенно в области исторической политики, национальной политики. Но на данном этапе вряд ли это скажется существенно на межгосударственных отношениях", — сказал Карасев.

Вместе с тем, по его мнению, сейчас есть ряд геополитических факторов, в частности, разногласия с Россией, которые объединяют Киев и Варшаву и "могут перекрывать, нейтрализовывать, смягчать противоречия" в области истории и столкновение польского и украинского национализма.

Израиль и США отреагировали на законопроект, запрещающий обвинять поляков в преступлениях Второй мировой войны, "на 100% верно, но запоздало, "проспав" подъем исторического ревизионизма в странах Восточной Европы и бывшего СССР, сказал "главный охотник за нацистами" Эфраим Зурофф.

"В своей реакции Израиль и Америка на 100% правы, но я должен сказать, что спохватились они слишком поздно. Искажение истории Холокоста активно практикуется в Восточной Европе со времен распада Советского Союза, и, к сожалению, ничего не было сделано для противодействия ему в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Белоруссии, Польше и Хорватии", — говорит собеседник агентства.

"Они проспали. Проснулись, когда уже понимаешь, что, возможно, опоздал на поезд", — повторил он.

"В чем поляки не правы, и это очень проблемный аспект: они по сути заглушают критику преступлений, совершенных отдельными представителями польского народа. Эти преступления были широко распространены и привели к гибели многих десятков тысяч евреев", — прокомментировал собеседник агентства польскую инициативу.