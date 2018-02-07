Шухевич о "бандеровском" законе: неужели у поляков такая короткая память?

Даже если России удастся подтолкнуть Польшу к конкретным территориальных претензий к Украине, то вряд ли это приведет к активным действиям поляков, считает народный депутат от "Радикальной партии", герой Украины Юрий Шухевич.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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"Если посмотреть по истории, то какие на самом деле были отношения между Украиной и Польшей, и были ли мы друзьями? В 1663 году Польша с Москвой делила Украину по Днепру. Затем прошло несколько лет, и эта же Москва разделила Польшу с Пруссией и Австрией… Уже в 1920 году Польша разделила Украину с Красной Москвой по Збручу. Но прошло немного лет, всего 18, и та же Красная Россия снова разделила Польшу с Германией. И как сегодня Польша может быть уверена, что они не наступают на те же грабли!?" — отметил Шухевич в эфире телеканала ZIK.

Поэтому, отмечает нардеп, может ли это означать, что Польша будет претендовать на украинские земли.

"Я знаю польские аппетиты и знаю, что они могут прибегнуть к такой авантюре, когда Украина будет слаба. Безусловно, Россия подталкивает Польшу к таким шагам, мол, правильно, мальчики, делайте, делайте И даже если это удастся сделать, то что потом? Неужели у поляков такая короткая историческая память?" — спросил Шухевич.

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Накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".