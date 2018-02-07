Под прицелом. Атаки на диппредставительства в Украине

Sergei SUPINSKY / AFP

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Польша, Бандера и гранатомет

Накануне у посольства Польши в столице представители националистических сил провели пикет вследствие принятия польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши (так называемый закон о запрете "бандеровской идеологии"). В пикете участвовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора". Аналогичные акции прошли во Львове, Одессе, Харькове и Луцке.

REUTERS Gleb Garanich В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти

По мнению митингующих, закон может привести к преследованию украинцев по национальному признаку, а также поставить под угрозу граждан Украины, которые работают в Польше или пересекают украинско-польскую границу. Также они заявили, что поляки унижают украинское национальное достоинство. Участники акции требовали от президента Польши Анджея Дуды не подписывать скандальный закон, однако во вторник, 6 февраля, польский президент таки подписал документ, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

Впрочем, возмущения националистов на пикетах дипломатических представительств не закончилось. Так, представители националистических партий в Киевсовете предложили использовать красно-черный флаг "ОУН-УПА" наряду с государственным.

Напомним, в феврале минувшего года активисты "Черного Комитета" повесили портрет Бандеры на посольстве Польши в Киеве. По утверждению организаторов акции, причиной таких действий стали откровенно антиукраинские заявления высших чиновников Польши. "Наша страна — наши герои!" — заявлял тогда координатор "Черного Комитета" Богдан Тыцкий.

Однако настоящим шоком стал обстрел из гранатомета консульства Польши в Луцке в конце марта прошлого года, поскольку подобного в Украине еще не было. В результате инцидента никто не пострадал, так как снаряд попал не в окно, а в крышу. С места взрыва правоохранители изъяли остатки от РПГ-22. Тогда генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту обстрела, а в СБУ увидели, как обычно, российский след.

Россия, "коктейли Молотова" и зеленка

Наиболее часто за последние четыре года доставалось от националистов российским диппредставительствам. В июне 2014 года активисты "Правого сектора" заблокировали выезд из здания посольства РФ в Киеве на Воздухофлотском проспекте, а также перевернули припаркованные поблизости машины. Демонстранты забросали яйцами, наполненными зеленкой, фасад посольства, а также сняли российский флаг, а затем начали забрасывать здание взрывпакетами и дымовыми шашками.

RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк Беспорядки у посольства РФ в Киеве

Тогда же к протестующими подоспел на тот момент и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, который исполнил нецензурную песню (видео доступно здесь) о президенте России Владимире Путине и призвал митингующих успокоиться. В РФ поведение Дещицы назвали неадекватным, что не помешало ему позднее стать послом Украины в Польше.

В июне 2015 года агрессивно настроенные участники пикета заблокировали здание генконсульства РФ в Харькове, а в марте 2016 года в Одессе митингующие в поддержку Надежды Савченко забросали консульство РФ яйцами и устроили стычку с полицией. Во время потасовок с активистами правоохранители применили слезоточивый газ. Тогда же во Львове участники акции в поддержку Савченко сорвали с консульства РФ российский флаг и сожгли его. Как выяснилось, флаг сорвал народный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк.

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США, мясо и взрыв

Летом минувшего года на территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. От взрыва никто не пострадал, а правоохранители открыли производство по статье "теракт". Инцидент вызвал широкий резонанс, так как взрыв у посольства США произошел в канун голосования в Раде по НАТО, а также по ряду других важных законопроектов.

В июне 2015 года американское посольство в столице несколько десятков митингующих забросали мясом с кровью, требуя прекратить вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины.

Германия и вандализм

В минувшем году нападками на немецкое диппредставительство отличился народный депутат пропрезидентской фракции Алексей Гончаренко. В начале февраля в знак протеста после высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве у немецкого посольства. В частности, Райхель заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

В ответ на это Гончаренко счел уместным написать слово "nein" ("нет") на фрагменте Берлинской стены на территории немецкого посольства в Киеве. Во фракции БПП осудили действия своего коллеги, однако из своих рядов не исключили.

Скриншот Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент Берлинской стены, протестуя из-за высказываний посла Германии

Литва и дымовая шашка

В апреле минувшего года в Киеве на Печерске неизвестные взорвали у посольства Литвы дымовую шашку. Тогда здание не пострадало. Правоохранители, приехавшие на вызов, у забора в двадцати метрах от входа в дипломатическое представительство обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". Кроме того, во время осмотра прилегающей территории, на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Злоумышленников так и не нашли.