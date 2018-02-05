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    В Киеве пикетируют посольство Польши. Полное видео

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (397)

    (обновлено: )39315
    Пикет днем в понедельник проходит возле здания посольства Польши, которое находится по адресу Ярославов Вал,12 в Киеве. Онлайн-трансляция идет на Facebook-странице Александра Аронца.
    facebook.com/oleksandr.aronets

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши на минувшей неделе принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

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    Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

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