Активисты зажгли "патриотические файеры" под посольство РФ в Киеве

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Возле российского посольства в Киеве активисты, правозащитники и бойцы АТО, зажигая файеры, записали видеоприветствие (см. здесь) для украинцев, находящихся в местах лишения свободы на территории РФ, передает УНН.

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Активисты назвали имена украинцев, "находящихся в заложниках у Кремля", а также обратились к ним со словами поддержки.

УНН Новогоднее "поздравление" под посольством РФ в Киеве

Под лозунги "Слава Украине!" участник акции зажгли желтые и голубые файеры. Активисты призвали украинцев, находящихся в России, не отчаиваться и выразили уверенность, что вскоре Украине удастся всех их освободить.

В завершение акции, были записаны короткие видеообращения, в которых прозвучали новогодние поздравления.

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Напомним, 27 декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.