Вошел в историю. Все важные нововведения 2017 года

РИА Новости Украина

2017 год едва ли можно назвать спокойным для украинцев. Наряду с ростом тарифов, тотальным подорожанием продуктов и падением национальной валюты в Донбассе продолжается антитеррористическая операция. Однако, как пишет "Украинская правда. Жизнь", есть и положительные сдвиги, отмечая шесть важных нововведений, которые показывают изменения в стране.

Система образования

В начале сентября парламентарии приняли важный закон "Об образовании". Он открывает путь к внедрению реформы "Новая украинская школа", разработанной командой МОН.

Учителям дадут большую свободу для творчества и новых подходов в преподавании, им позволят работать по разработанным ими образовательным программам.

А еще реформа обещает повышать их квалификацию и существенно повысить зарплату. Дети, которые пойдут в школу с 2018 года, будут учиться уже не 11, а 12 лет. Дети с инвалидностью теперь могут учиться в общеобразовательных школах, им будет помогать ассистент учителя. Директоров школ будут выбирать по конкурсу — максимум на 2 каденции — до 12 лет. При этом они будут иметь право сами назначать своих заместителей и педагогический состав.

Наряду с этим, как подробно писало РИА Новости Украина, закон "Об образовании" привел к международному скандалу и ухудшению отношений Киева с рядом европейских столиц по поводу положения документа о преподавании для детей представителей нацменьшинств на украинском языке. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. ПАСЕ большинством голосов также приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств.

Венецианская комиссия Совета Европы в свою очередь раскритиковала положения языковой статьи и рекомендовала Киеву внести поправки, однако власти, как обычно, по-своему истолковали выводы Венецианской комиссии.

Сфера здравоохранения

После долгих дебатов, протестов и волны сопротивления парламентарии таки приняли медреформу команды Ульяны Супрун, что официально дало старт изменениям.

Президент Петр Порошенко обещал подписать принятый документ в ближайшее время. Это означает, что деньги "пойдут за пациентом", государство будет платить не за койко-места, а за конкретные медицинские услуги конкретным людям, которые нуждаются в помощи.

Пациент также сам будет выбирать себе семейного врача, а за его обслуживание медику будет платить государство. Напомним, что зарплата врача будет зависеть от количества пациентов и подписанных контрактов. Государство в среднем будет платить доктору за одного пациента 370 гривен в год (а с 2019 года — 450 гривен). Таких пациентов у врача может быть не более двух тысяч. При этом на детей до пяти лет и пенсионеров тариф будет выше.

В Украине создадут независимый от больниц, местной власти или Минздрава орган — Национальную службу здоровья, которая будет заказывать медуслуги. Больницы станут автономными и могут сами решать, что им нужно. Впрочем, для автомизации есть определенные угрозы.

Еще одной медицинской победой является электронный реестр инсулина. Также впервые в Украине взрослых пациентов с раком крови пролечат за госсредства на 100%.

Наряду с этим, по данным опроса Центра Разумкова, медреформу поддержали только 21,2% украинцев, а 56,9% отнеслись негативно, а в обществе ее уже успели назвать геноцидом.

Парламентарии также приняли закон Порошенко о сельской медицине, где отдельно прописана программа поддержки телемедицины на селе в Украине. РИА Новости Украина подробно рассматривало экспертные мнения об этой законодательной инициативе. Так, по мнению экспертного сообщества, никаких конкретных реальных позитивных шагов украинскую сельскую медицину в ближайшем будущем не ждет, поскольку все разрекламированные улучшения остаются только на уровне пустых разговоров.

Защита прав человека

В Украине появились мобильные бригады по противодействию домашнему насилию "Полина". Это обученные патрули полиции, которые едут на вызовы относительно домашнего насилия. Сейчас "Полина" работает в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в Северодонецке. К этим подразделениям за 4 месяца поступило почти 1,5 тысячи обращений, открыли 22 уголовных производства.

Всего за 9 месяцев в полицию обратились более 80 000 пострадавших от этой проблемы. Это лишь 10% всех случаев домашнего насилия, другие еще "в тени".

В 2018 году проект распространится на несколько других регионов.

Еще одним чрезвычайно важным шагом является недавно принятый законопроект "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Он предусматривает целый ряд нововведений для комплексной борьбы с этой проблемой: от создания единого госреестра случаев домашнего насилия к созданию программ для пострадавших и их обидчиков.

Также Верховная Рада приняла закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов.

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Как писало РИА Новости Украина, по новому закону, если долг по уплате алиментов превысил сумму платежей за 6 месяцев, должника могут ограничить в праве выезжать за границу, также временно ограничить его в праве управлять автомобилем, охотиться и вообще пользоваться оружием, если у него есть такое право. Если алименты не платятся более шести месяцев, вопрос о выезде ребенка за границу самостоятельно решает тот из родителей, с которым живет ребенок. Еще одно новшество: тот из родителей, кто подает в суд заявление о взыскании алиментов, освобождается от уплаты судебного сбора.

Реформа интернатов

Украина официально начала реформу интернатов. За время независимости это уже третья попытка и есть шансы, что она наконец-то удастся.

Интернаты разрушают жизни 106 тысяч детей, которые сейчас там живут. 92% из них имеют родителей или опекунов. Интернаты уничтожают не только эмоциональное, но и психологическое здоровье детей, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.

К 2025 году вместо них создадут центры услуг для семьи — сервисы для детей с инвалидностью, логопедами, дефектологами, психологами, а также по поддержке родителей. Детей будут возвращать в семьи, с которыми будут работать соцработники.

Данная инициатива также вызывает и немало вопросов. РИА Новости Украина отмечало такие темы, что если родители не захотят забрать ребенка? Или что делать тем, у кого нет средств на содержание детей, или это дети из интернатов в зоне АТО?

Защита животных

Верховная Рада приняла закон о жестоком обращении с животными, чем порадовала активистов и всех, кому не безразлично гуманное отношение к животным. Теперь за издевательство над животным можно получить до 8 лет тюрьмы. Закон также четко запрещает передвижные зверинцы и шапито с животными. Хотя шапито продолжают гастролировать, несмотря на закон.

Но есть и положительные сдвиги. В 2019 году во всех школах Киева могут ввести уроки гуманного отношения к животным. Их уже проводят во Львове. А в Одессе вообще котов признали частью экосистемы города. Впрочем, до сих пор нерешенным остается вопрос животных в цирках.

РИА Новости Украина напоминает, что народные избранники хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их — только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять "незаконные" беременности. Согласно такой инициативе, если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через 5 дней и заплатить сбор в 180 грн. Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации животного, обойдется еще в 70 грн. Освободят от сбора только чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев, которые взяли животное из приюта.

Квоты на украинский язык на телевидении

Отныне не менее 75% эфира на общенациональных украинских телеканалах должно быть на украинском языке. Так в мае этого года решила Верховная Рада. Региональные и местные каналы должны обладать не менее 50% украиноязычного контента. А все фильмы на иностранном языке в Украине должны дублировать или озвучивать на украинском языке, за исключением советских фильмов.

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Впрочем, ряд парламентариев отмечали, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Напомним, с осени 2016 действуют украиноязычные квоты на радио. РИА Новости Украина писало, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за год с момента введения закона о квотах на украинский язык на радио оштрафовал 17 радиостанций чуть более чем на миллион гривен за невыполнение квоты.