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    Экономика

    В Украине подвели итоги добычи газа за год

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (16)

    (обновлено: )11601
    "Укргаздобыча" с начала 2017 увеличила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 635 миллионов кубометров - до 15 миллиардов кубов.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Крупнейшая в Украине газодобывающая компания, государственная "Укргаздобыча" нарастила добычу газа в 2017 году почти на 5%, до 15 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "ПАО "Укргаздобыча" с начала 2017 (по состоянию на утро 26 декабря) увеличило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 635 миллионов кубометров — до 15 миллиардов кубов",- говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании во вторник.

    По оперативным данным, суточная добыча газа с июля 2017 продолжает держаться на максимальных за последние пять лет показателях — 42,5 миллиона кубов в сутки.

    Ранее глава компании Олег Прохоренко прогнозировал, что по итогам 2017 года компания добудет 15,2 миллиарда кубометров газа. В Киеве ожидают, что суммарная добыча газа в Украине к 2020 году достигнет 27 миллиардов кубометров, при этом "Укргаздобыча" должна выйти на 20 миллиардов.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.

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