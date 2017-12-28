Порошенко об освобождении пленных: Украина своих не бросает

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил освобожденных в Донбассе военнопленных, заявив, что большинство из из них высказали намерение "продолжать борьбу".

"Наконец это случилось! Этого дня мы ждали больше трех лет. С Саур-Могилы, где попали первые украинские воины, которые сегодня с нами. И после Дебальцево, где 40-вой батальон держал оборону. И из-под Луганска, и киборги из донецкого аэропорта стоят за моей спиной. Освобожденные из вражеского плена, где они были в заложниках лишь за то, что любят Украину", — цитирует президента телеканал "112 Украина".

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Также Порошенко рассказал о том, как происходила встреча первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко с пленными украинцами в Авдеевке.

"И дрогнуло сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, мой уполномоченный, которая была в Горловке, на оккупированной территории, достала украинский флаг и зазвучало в Горловке "Слава Украине!" И парни, гордые, подняли украинские флаги, сказали, "мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию", — сообщил глава государства.

"А еще было очень важно, что почти каждый сказал, что "господин президент, скажите обязательно, что мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить наших ребят, которые остались в Макеевке, в Горловке. Украина своих не бросает", — добавил Порошенко.

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В среду, 27 декабря, в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, непризнанным ДНР и ЛНР — 233.