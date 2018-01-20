В Афинах напали на посольство Украины - Климкин

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о попытке нападения на украинское посольство в Афинах.

По его словам, пострадавших нет, охрана дипучреждения усилена.

"Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы… Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах", — написал он в субботу в Twitter.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.

​По данным СМИ, неизвестные подожгли три легковых автомобиля, припаркованных у посольства Украины в греческой столице.

Напомним, ночью 5 ноября в Киеве на Майдане Незалежности было совершено нападение на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти.