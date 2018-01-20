Появились кадры с места "огненной" атаки на посольство Украины в Греции

Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что в ночь на 20 января группа неизвестных подожгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, передает "112 Украина". Украинское фото Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели

Территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью, к счастью, в результате противоправных действий никто не пострадал.

По словам Бецы, на место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", — отметила Беца.

В ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции в связи с этой ситуацией.

Ранее Климкин в соцсети сообщил о нападении на посольство Украины в Афинах.