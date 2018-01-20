наверх
20.01.201821:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились кадры с места "огненной" атаки на посольство Украины в Греции

    (обновлено: )41490
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Афинско-Македонское агентство новостей
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Афинско-Македонское агентство новостей
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Афинско-Македонское агентство новостей
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    открытые источники
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Афинско-Македонское агентство новостей
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    открытые источники

    Рекомендуем

    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомбаРазрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области16:28 20.01.2018
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобусаПоявились фото жуткой аварии со школьниками в Турции13:18 20.01.2018
    Эбигейл РэтчфордСамая дорогая плюс-сайз модель. Секси-вампир и соблазнительный Мики-маус09:50 20.01.2018
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабыВ сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы19:04 19.01.2018
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убитВ центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации17:05 19.01.2018
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 годаЛяшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение16:47 19.01.2018
    Заключенные одесского СИЗО окунулись в крещенскую купельВ Одесском СИЗО на Крещение не только купались, но и освящали камеры15:11 19.01.2018
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.Киевские настоящие "моржи" показали класс на Крещение14:26 19.01.2018
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленнуюКива рассекретил свою блондинку14:19 19.01.2018
    Все фотоленты
    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции

    Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что в ночь на 20 января группа неизвестных подожгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, передает "112 Украина".

    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото
    Украина: ни мира, ни войны, ни закона. Эксперты подвели итоги недели

    Территория, которая является прилегающей к зданию посольства, была заброшено бутылками с зажигательной смесью, к счастью, в результате противоправных действий никто не пострадал.

    По словам Бецы, на место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

    "Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", — отметила Беца.

    В ближайшее время Павел Климкин проведет телефонный разговор с министром Греции в связи с этой ситуацией.

    Ранее Климкин в соцсети сообщил о нападении на посольство Украины в Афинах.

    Ссылки по теме:
    Теги: