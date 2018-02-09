Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие

РИА Новости Украина

Украинско-польские отношения сегодня переживают не лучшие времена. Наряду с новыми конфликтами между Киевом и Варшавой из-за разногласия в оценке исторических событий одной из страниц истории, по которой так и не было найдено примирение, остается Волынская трагедия.

Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи из Украины считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.

По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Кульминацией событий 1943 года, которые называют "Волынской резней", считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень.

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Напомним, в 2016 году нижняя палата парламента Польши приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. Верховная Рада Украины в ответ осудила решение польского сейма.

Блогер Александр Скубченко напомнил о трагических событиях 9 февраля 1943 года, отметив, что совершенные в прошлом преступления бойцов УПА украинцы никогда не смогут считать героическими поступками.

"В этот день, 9 февраля 1943 года, бандформирование УПА вырезало деревню Паросля на Волыни, развязав Волынскую резню. Мы помним все преступления УПА, а потому никакие вятровичи не убедят нас чтить их "геройства". Они утопили нашу страну в крови тогда, они уничтожают нашу страну и сегодня. Ненависть, раздор и война — это всё, что бандеровцы могут предложить", — считает блогер.

По его мнению, в стране следует на законодательном уровне признать преступления УПА, осудить и запретить их героизацию.

Скриншот с сайта Facebook

"Но Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие, чтобы их зверства в нашей стране больше не повторились. Иначе у Украины нет будущего: бандеровцы доведут страну до погибели", — резюмировал Скубченко.