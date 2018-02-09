наверх
09.02.201822:03
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Табу на Бандеру. Бортник о двойном ударе Польши по Украине

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (446)

    621120
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, говоря о принятом в Польше "антибандеровском" законе, заявил, что документ сильно недооценивают в Украине.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Само решение, от которого они не собираются отступать, очень серьезно бьет по двум вещам. Во-первых, социально-экономической базе украинского правого движения на Западной Украине. Бизнесмены там думают, как они будут вести бизнес в Польше, многие простые люди, которые сезонно работают в Польше, думают, что будет, если узнают об их поддержке правых", – подчеркнул Бортник в пресс-центре РИА Новости Украина.

    Читайте также: Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие

    В шоке сейчас, продолжил он, и праворадикализированная диаспора в Польше: "Культ правых был мобилизирующим фактором для украинской диаспоры".

    Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    "Антибандеровский" закон Польши - двойной удар по Украине. Мнение Бортника
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере