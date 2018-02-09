Табу на Бандеру. Бортник о двойном ударе Польши по Украине

"Само решение, от которого они не собираются отступать, очень серьезно бьет по двум вещам. Во-первых, социально-экономической базе украинского правого движения на Западной Украине. Бизнесмены там думают, как они будут вести бизнес в Польше, многие простые люди, которые сезонно работают в Польше, думают, что будет, если узнают об их поддержке правых", – подчеркнул Бортник в пресс-центре РИА Новости Украина.

Читайте также: Украина должна помнить преступное нечеловечное бандеровское наследие

В шоке сейчас, продолжил он, и праворадикализированная диаспора в Польше: "Культ правых был мобилизирующим фактором для украинской диаспоры".

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.