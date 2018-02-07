Хроника 6 февраля: ответ Рады на "бандеровский" закон, запуск Falcon Heavy

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 6 февраля, Верховная Рада ответила Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии", при этом парламент отказался отменить закон о реинтеграции Донбасса. Помимо этого суд отклонил очередной иск Михаила Саакашвили к миграционной службе, а Кабмин предложил новое военное приветствие. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада ответила Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии"

Верховная Рада Украины осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать его, такое заявление во вторник поддержали 242 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон вступит в силу после того, как его подпишет польский президент. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

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Дуда подписал скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский. Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины во вторник отказалась рассмотреть постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" ранее зарегистрировали постановление об отмене этого закона.

Новый кабмин ФРГ настаивает на миссии ООН в Украине

Новое правительство ФРГ настаивает на участии миссии ООН в урегулировании конфликта в Украине, говорится в опубликованном во вторник газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами. В проекте отмечается, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений".

Кабмин предложил новое военное приветствие

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине". Законопроект предусматривает, что такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении боевого знамени военному подразделению вместо "Слава". Также законопроект предусматривает введение в распорядок дня военнослужащих время на национально-патриотическую подготовку.

Суд отклонил очередной иск Саакашвили к миграционной службе

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины. Политик обратился в Окружной суд Киева с иском к ГМС за отказ в оформлении документов для признания его беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты в установленный законом срок.

В Греции украинских моряков приговорили к 50, 200 и 400 годам тюрьмы

В Греции около 200 украинских моряков находятся под стражей по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы, сообщает "Громадське" со ссылкой на представителя Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаила Чаплыгу. По его словам, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 годам лишения свободы.

Землетрясение на Тайване

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля вечером у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. В результате землетрясения пострадали 219 человек, 173 человека не выходят на связь. Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушены в городе Хуалянь, в том числе 11-этажный отель, а также военный госпиталь.

В Словакии объявлена эпидемия сифилиса

В Словакии на территории Требишовского района была объявлена эпидемия сифилиса, сообщает местное издание HNonline. Как стало известно, в этом регионе заболеваемость в 16 раз превышает общие показатели по стране. Вспышка эпидемии сифилиса наблюдается в самом городе Требишов и районе.

В Пхенчхане зарегистрированы 32 случая заражением норовирусом

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года заявил, что 32 человека подхватили норовирус, вспышка которого произошла в Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе организации. В настоящее время проверяется водопроводная вода, проводится обследования персонал, работающего с едой, и продуктов питания Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Исторический запуск ракеты Falcon Heavy

Американская частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска осуществила тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9.

Международный день бармена — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля. Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.