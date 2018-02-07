Бандеровское меньшинство навязывает свою волю небандеровскому большинству

РИА Новости Украина

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине".

Согласно уставу внутренней службы ВС Украины, на приветствие старшего по званию или начальника "Здравствуйте, товарищи" военнослужащие должны отвечать "Здравия желаю". Когда старший по званию или начальник прощается с военнослужащими, они должны отвечать "До свидания", добавляя в конце "товарищ" и воинское звание.

Законопроект предусматривает, что такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении боевого знамени военному подразделению вместо "Слава". Кроме того, предлагается обязать военных во время обращения к главе Минобороны и его заместителям называть их должность, добавляя перед этим "товарищ".

Политолог-международник, эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в Facebook проанализировал законопроект.

Эксперт выделил 5 пунктов.

"1) Если это придумали такой ответ Польше за антибандеровский закон, то, на самом деле, это выглядит как помощь Польши в оправдании ее решений.

2) Тезис, что закон обвиняет нацию. Нет, не всю нацию, а только УПА. Нельзя ставить знак равенства между понятиями "бандеровцы" и "украинцы". Бандеровцев в Украине максимум 20-25% от всех украинцев. Однозначно, бандеровцы – это преимущественно украинцы, но три четверти украинцев – не бандеровцы. И вообще, Польша просто делает так, как бандеровцы делали в Украине с декоммунизацией. Один в один.

3) "Слава Украине!" – это из произведения Т. Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным". Бандеровцы добавляли "Героям слава!".

4) Звучит красиво, но для небандеровского большинства украинцев это навязывание. И разумно ли так поступать со своими, когда сами бандеровцы жалуются на решение Польши?

5) Кто после всех переименований, замены приветствия, красно-черных флагов кажет, что сейчас не бандеровская власть? И кто скажет, что в это время украинцы не обеднели? 20% полагают, что все такие, как они, но, на самом деле, уничтожают себя и свою идеологию политически. Так же было и с большевиками, которые навесили своих флагов, своих названий, наставили своих памятников. И где они?", – написал Воля.