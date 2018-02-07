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    Франция раскритиковала польский закон о "бандеризме"

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    Украина - Польша: Бандера раздора (427)

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    По мнению главы французского внешнеполитического ведомства, польский закон является "неуместным". Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории.
    Митинг в Париже. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о недопустимости переписывания истории в контексте подписанного президентом Польши закона, предусматривающего уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

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    "Мы считаем этот закон неуместным. Нельзя переписывать историю, это никогда не хорошо", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFMTV.

    Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

    Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    Накануне Верховную Рада призвала польскую сторону к открытости и конструктивности в развитии двусторонних отношений, а президента Польши — воспользоваться своим конституционным правом и применить право вето к закону. В Раде также заявили, что разжигание конфликтов между украинским и польским народами "лежит в интересах общих врагов", которым раньше, по мнению депутатов, были нацистский и коммунистический режимы, а "сегодня — российский агрессор".

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