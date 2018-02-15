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    Под Ивано-Франковском подорвали музей Бандеры - СМИ

    (обновлено: )393100
    Директор музея рассказал, что в здании и около него есть камеры видеонаблюдения, злоумышленников-подрывником можно найти.
    Музей Бандеры
    report.if.ua

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В селе Старый Угринов Ивано-Франковско области произошел взрыв на территории музея Степана Бандеры.

    В результате взрыва повреждены здание и входные двери музея.

    "Наделали нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем — не знаю. Какой-то подлый предатель. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения. Это случилось, как пели "Братья Гадюкины", в лыху годыну", — сказал директор музея Степан Лесив изданию Репортер.

    По его словам, хулиганов было двое. Предварительная квалификация произошедшего — хулиганство.

    Ранее сообщалось, что в Торецке Донецкой области произошел взрыв самодельного устройства, которое пытался собрать 14-летний мальчик.

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