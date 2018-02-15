Под Ивано-Франковском подорвали музей Бандеры - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В селе Старый Угринов Ивано-Франковско области произошел взрыв на территории музея Степана Бандеры.

В результате взрыва повреждены здание и входные двери музея.

"Наделали нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем — не знаю. Какой-то подлый предатель. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения. Это случилось, как пели "Братья Гадюкины", в лыху годыну", — сказал директор музея Степан Лесив изданию Репортер.

По его словам, хулиганов было двое. Предварительная квалификация произошедшего — хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Торецке Донецкой области произошел взрыв самодельного устройства, которое пытался собрать 14-летний мальчик.