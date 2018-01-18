Стали известны подробности смертельного подрыва тягача ВСУ в зоне АТО

КИЕВ, 18 янв — РАИ Новости Украина. Двое военных погибли и еще пятеро ранены в результате подрыва тягача на неизвестном взрывном устройстве в зоне АТО.

Как сообщалось, в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое и получили боевые травмы пятеро украинских военных. ЧП произошло в среду, 17 января, во время выполнения боевой задачи на луганском направлении.

Читайте также: Ситуация в зоне АТО постепенно выходит из-под контроля — спецкор

"Легкобронированный тягач ночью подвозил на позиции людей – личный состав. В зоне АТО техника, как правило, движется только по тем дорогам, которые известны, поскольку выезд на поля, которые могут быть заминированы, рискует завершиться фатально. Однако из-за того, что выпал снег, водитель мог сбиться с пути "колея в колею" и съехать в сторону, что и повлекло подрыв", — говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что часть людей была наверху, часть внутри тягача. Механик-водитель, 28-летний Дмитрий Беляев, и командир машины, 30-летний старший сержант Сергей Иванов, были внутри, поэтому шансов выжить у них не было.

Беляев родом из Запорожской области, в ВСУ служил с 2016 года, у него остались жена и 6-летний сын. Иванов родом с Полтавщины, служил в ВСУ по мобилизации в 93-й бригаде, контракт подписал в прошлом году.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Пятерых раненых бойцов, которые ехали на броне, сначала госпитализировали в один из полевых госпиталей, а впоследствии перевезли в Харьков. Медики утверждают, что жизни военнослужащих ничего не угрожает.