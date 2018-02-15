КС Польши может учесть опасения украинцев по "бандеровскому закону"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Конституционный суд Польши изучает изменения в закон об институте национальной памяти Польше и может принять во внимание опасения украинцев, заявил в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает "Укринформ".

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Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

“Украинцы выступают против изменений в закон об ИНП. Однако, Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения”, — заявил Чапутович.

Он подчеркнул, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.

“Мы хотели бы, чтобы Украина принадлежала к семье демократических стран в Европе. Мы поддерживаем ее территориальную целостность, поддерживаем в конфликте с Россией”,- подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Чапутович подчеркнул, что в важнейших вопросах Польша поддерживает Украину, но исторические вопросы все же остаются на повестке дня.

По его словам, Польша должна требовать признания от Украины исторической правды, но необходимо время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах). По его словам, необходимым является исторический диалог между обеими странами.

Чапутович подчеркнул, что Польша хочет “разблокировать” отношения с Украиной. Он выразил надежду, что вскоре в Польшу приедет вице-премьер Украины Павел Розенко, который проведет переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским.

“Мы рассчитываем на то, что будут восстановлена работа по эксгумации и смогут разговаривать историки”, — подчеркнул польский министр.

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Он напомнил, что глава МИД Украины Павел Климкин был первым министром, который поздравил его с избранием на должность. Чапутович отметил, что он планирует обсудить с украинским коллегой взаимоотношения и возможность сотрудничества.

На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".