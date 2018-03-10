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    Яцек Чапутович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    В Польше отреагировали на опасения США и Израиля по закону о Холокосте
    14:55 16.02.2018
    97Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что "польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться". При этом он добавил, что сомнения США и Израиля "могут быть разрешены".
    Флаги Украины и Польши
    КС Польши может учесть опасения украинцев по "бандеровскому закону"
    06:43 15.02.2018
    373Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.
    Яцек Чапутович
    Польский МИД выступает за перенос военных баз США из Германии в Польшу
    02:15 14.02.2018
    200
    Перенос баз в Польшу был бы значительным усилением безопасности на восточном фланге НАТО, а также привел бы к снижению затрат для бюджета США, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович.
    Флаги Польши и России
    В РФ ответили на возможное увольнение выпускников МГИМО из МИД Польши
    02:38 17.01.2018
    853
    Польские СМИ сообщили, что выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволят из МИД Польши. В РФ намерены по этому поводу обратиться в Совет Европы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Флаги Украины и Польши
    КС Польши может учесть опасения украинцев по "бандеровскому закону"
    06:43 15.02.2018
    373
    Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что в стратегических вопросах Польша находит взаимопонимание с Украиной и поддерживает европейские амбиции Киева.
    Яцек Чапутович
    Польский МИД выступает за перенос военных баз США из Германии в Польшу
    02:15 14.02.2018
    200
    Перенос баз в Польшу был бы значительным усилением безопасности на восточном фланге НАТО, а также привел бы к снижению затрат для бюджета США, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович.
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    В Польше отреагировали на опасения США и Израиля по закону о Холокосте
    14:55 16.02.2018
    97
    Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что "польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться". При этом он добавил, что сомнения США и Израиля "могут быть разрешены".
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