Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что "польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться". При этом он добавил, что сомнения США и Израиля "могут быть разрешены".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что "польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться". При этом он добавил, что сомнения США и Израиля "могут быть разрешены".