Сравнив Хмельницкого с Гитлером премьер Польши подставился – эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Богдана Хмельницкого с Гитлером. Во время выступления 11 февраля в Холме, посвященному польско-еврейским отношениям, Моравецкий процитировал такие слова раввина. По его словам, в еврейской историографии восстание Хмельницкого воспринимается наравне с Холокостом. Он также рассказал историю об осаде Львова, когда Богдан Хмельницкий в обмен на выдачу евреев обещал отступить от города.

МИД Украины пока не прокомментировал заявление польского премьера. При этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что его слова вызовут новую эскалацию противостояния между Киевом и Варшавой.

Новую конфликтную ситуацию в отношениях двух государств, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал главный редактор портала украинцев в Польше prostir.pl Игорь Исаев.

Як в Польщі відреагували на порівняння Хмельницького з Гітлером?

— По-перше, ця реакція в Україну прийшла з досить великим запізненням. По-друге, це не була офіційна заява, не те, щоб Моравецький посеред уряду вийшов до трибуни і сказав, що Хмельницький… він дуже багато речей говорив. Я продивився стенограму цієї дискусії, це була дискусія на тему польсько-німецьких відносин у містечку Холм. Це взагалі маленьке містечко на сході Польщі при українському кордоні. Тобто він це сказав у певному великому контексті. Він насправді дуже багато речей тоді говорив. Натомість, в принципі, можливо, в цьому випадку, де він з Гітлером порівнює Хмельницького, це Моравецький пішов задалеко, але як Ви, напевно, бачите, протягом останніх двох років, у нас політики мають схильність трошки задалеко йти у коментуванні історичних подій. Натомість те, що в Польщі є погляд на повстання Хмельницького як один з чинників, що знищив першу польську республіку, першу Річ Посполиту, в принципі, є такий погляд, він досить популярний, він живе. Натомість серед польської інтелігенції і взагалі, мені здається, навіть і у шкільних підручниках історії Польщі цей період розглядається трошки з точки зору уроків історії, тобто Польща розуміє, що перед повстанням Хмельницького була золота епоха, золотий вік польської літератури і польської історії, і повстання Хмельницького це знищило. Натомість у Польщі так само досить, мені здається, чесно і щиро говорять про те, що невміла політика, зокрема, національна і релігійна Речі Посполитої призвела до цього повстання.

Чи готові поляки сприймати українців ще й з такого боку? Чи стане це новим поштовхом для негативного розвитку відносин?

— Я не до кінця розумію, саме з якого боку. Ви розумієте, порівняння будь-чого у Європі з Гітлером — це трошки удар нижче пояса, тобто якщо хтось порівнює когось з живих, чи з мертвих, чи з ненароджених з Гітлером — це автоматично дискваліфікує цього учасника дискусії з будь-якої серйозної суспільної сьогоднішньої, наприклад, дискусії. Тобто Гітлер є настільки чорна фігура європейської історії, що з ним краще просто нікого не порівнювати взагалі і не проводити жодних паралелей. Тоді людина не сприймається серйозно, тобто це перший результат таких порівнянь публічних.

Свою точку зрения по поводу возможного обострения отношений между Украиной и Польшей в эфире "ГС" высказал и глава совета внешней политики "Украинская призма" Геннадий Максак.

Український журналіст, який працює в Польщі, в ефірі "ГС" зазначив, що політики, які порівнюють ту чи іншу постать з Гітлером, сприймаються несерйозно. На що розрахував польський прем'єр і яку мету переслідує таке порівняння?

— Тут я б погодився, що треба дивитись на контекст, коли і як це було сказано, при тому при всьому, що для України це неприємні порівняння, вони некоректні, тим більше, від такого статусу політика. Я згадав інше порівняння, коли в часи прем'єрства Юрія Єханурова він побував в Білорусі і порівняв пана Лукашенка з Гітлером, і тоді був дуже великий конфуз дипломатичний, він мав виправдовуватись, він мав на увазі те, що його — Лукашенка — також люблять і жінки, і діти, так, як любили Гітлера, тобто він мав на увазі якийсь позитивний контекст. Тому я думаю, що порівняння це дуже важке, і треба, з одного боку, сприймати, де є офіційна позиція, де є неофіційна, хоча якщо неофіційна, треба нам якимось чином намагатись донести теж неофіційно, що, можливо, треба утриматись від таких порівнянь. А щодо того, що мав на увазі прем'єр, знаєте, я там не був. Ми можемо зараз намалювати певну картину зради, як ми кажемо, що він хотів з кимось домовитись і сказати, що українці — ще більші антисеміти, ніж поляки свого часу. Тому, я думаю, нам треба дивитись на контекст і все-таки зважати на те, що людина може помилятись і може навіть невірно інтерпретувати історію.

Читайте также: Украино-польские отношения пока заминированы — Дьяченко

Якщо такі заяви є початком якоїсь риторики чи політичного вектору, чи може це погіршити відносини і з Польщею і, можливо, з Ізраїлем?

— Чи може погіршити з Польщею? Я думаю, що рівень напруженості на історичному фронті вже досить високий, тому не думаю, що це буде наступним актуальним питанням. Справді, якщо подумати, якщо питання Волині піднімається, чи про необхідність ексгумації того часу, щоб подивитись, то були євреї чи то були поляки, чи то був хтось інший. Тобто ми розуміємо, що тут треба бути трішки нам розбірливішими в цих питаннях, і, можливо, це питання, знову ж таки, і до медіа, не завжди намагатись кожен коментар, який невдало десь у когось вирвався намагатись обговорювати стільки часу, щоб самому собі робити гірше, тобто ми самі розкручуємо цю справу, яка, інколи, мені здається, навіть не потрібна нашому суспільству.

К слову, директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире "ГС" отметил, что Украине надо отказаться от подростковой политики в исторических спорах. По его словам, с Польшей нужно обсуждать общие проекты, а не углубляться в дискуссии.