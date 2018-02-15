Украина - Польша: в оковах "исторической резни"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новый кризис

В крайне осложнившихся за последний год отношениях Украины и Польши вспыхнул новый виток кризиса. Новый информационный конфликт разразился по поводу личности Богдана Хмельницкого. На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером.

По его словам, в общих интересах Польши и современного Израиля является борьба за историческую правду. Говоря об истории польско-еврейских отношений, Моравецький подчеркнул, что суверенная Польша никогда не выгоняла евреев. Напротив, различными привилегиями создала им хорошее пространство для жизни. Вместе с тем, Моравецький, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

В своем выступлении польский премьер также привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером.

"Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой", — отметил глава польского правительства.

Реакция в Украине не заставила долго ждать. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что заявление Моравецького спровоцирует новый виток конфликта между Киевом и Варшавой.

"В 1664 году Стефан Чарнецкий, польский полководец с русского рода, захватил Суботив и приказал выбросить из могилы тело Богдана Хмельницкого. В 2018 году наши польские друзья снова докопались до Хмельницкого. Причиной восстания были накопленные за многие годы обиды украинцев в адрес "польской отчизны". Антисемитизм в восстании был. Польша мстила за восстание жестоко. Восстание и дальнейшие войны подорвали Речь Посполитую. Это факты", — написал Кулеба.

По его мнению, неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности в результате закончилась тем, что "сначала Москва съела казаков, а затем и Польшу".

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"Было бы хорошо, если бы об этом говорили историки и популяризировали знания, которые предотвращают повторение трагедий. Но заявление польского премьера сейчас не только даст вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев. Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально", — добавил он.

Глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович в свою очередь заявил, что заявление Моравецького о Хмельницком следует рассматривать в контексте польско-израильских обсуждений об участии поляков в Холокосте.

По словам директора Института нацпамяти, его удивляет, что в Польше политики комментируют исторические вопросы.

"Очевидно, что таким образом премьер-министр хочет показать украинцев большими антисемитами, виновными в большем количестве еврейских смертей, чем поляки. Это достаточно несерьезная аргументация", — полагает Вятрович.

Болезненные исторические вопросы

Споры на исторической почве между Украиной и Польшей продолжаются не первое десятилетие, однако в последнее время они достигли такого уровня, что в ситуацию вынуждены вмешаться президенты.

Одним из самых острых тем по-прежнему остаются Волынская резня и деятельность Украинской повстанческой армии. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи из Украины считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень.

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Тема Волынской резни в украинско-польских отношениях активизировалась в 90-ые годы, что стало следствием отказа в Украине однозначно негативной трактовки деятельности УПА. В результате в 2003 году тогдашние президенты Украины и Польши Леонид Кучма и Александр Квасневский подписали общее заявление "О примирении в 60-ую годовщину трагических событий на Волыни". В его тексте были слова: "Прощаем и просим прощения". Однако дальнейшие события показали, что никакого примирения по факту так и не произошло.

Эта тема снова начала подниматься во времена президентства Виктора Ющенко, при котором были попытки реабилитации УПА и героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича. В 2007 году Ющенко присвоил командиру УПА Шухевичу звание Героя Украины, Бандере было присвоено это звание в 2010-ом.

Варшава на такую политику отреагировала остро — президент Польши Лех Качиньский осудил решение Ющенко по героизации Бандеры.

"Оценка деятельности Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии есть в Польше однозначно отрицательной", — отмечалось в официальном заявлении президента Польши.

А министр канцелярии президента Польши Мариуш Гандзлик говорил, что в Польше рассчитывали на "большую деликатность со стороны украинских партнеров". Тогда же у посольства Украины в Варшаве, а также у украинских консульств в Люблине, Кракове и Вроцлаве состоятся пикеты против признания Степана Бандеры и Романа Шухевича Героями Украины.

Этот виток кризиса пошел на спад с приходом на пост президента в Украине Виктора Януковича, при котором и спала волна героизации ОУН-УПА, Бандеры и Шухевича. О снижении градуса напряжения свидетельствовало также и то, что в 2013 году Сейм Польши отказался признавать Волынскую резню геноцидом. В резолюции по 70-ой годовщине Волынской трагедии значилась только формулировка "этническая чистка с признаками геноцида". Перед голосованием в Сейме выступал глава МИД Польши Радослав Сикорский, который призвал "не унижать Украину" усилением содержания резолюции.

В 2015 году для раздоров по историческим вопросам возникли новые причины. В апреле того года Верховная Рада приняла закон "О правовом статусе борцов за независимость Украины", согласно которому героизация УПА по сути стала официальной доктриной для страны. Согласно документу, члены УПА были признаны борцами за независимость. Президент Польши Бронислав Коморовский тогда заявил, что этот закон "осложняет" диалог между Киевом и Варшавой. Собственно, после этого летом 2016 года Сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом. В Раде такое решение осудили, однако в "исторической войне" точку это так и не поставило.

Уже в этом году Польша ввела ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, США и Израиле, а после его принятия разногласия между Киевом и Варшавой усугубились. Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал закон неприемлемым и заявил, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

Кто и как решает конфликты

По мнению политолога Алексея Якубина, последнее заявление Моравецького о Хмельницком направлено на то, чтобы закрыть конфликт с Израилем, который для Польши более болезнен с точки зрения международного имиджа, за счет конфликта с Украиной.

"Он решил переключить внимание на Хмельницкого и на ситуацию с тем, что Хмельницкий действительно, в той же еврейской историографии, воспринимается как один из тех, кто уничтожал десятки тысяч еврейского населения, которое жило в то время на территории нынешней Украины", – сказал Якубин.

Политолог уточнил, что историческая роль Хмельницкого – это новая карта, которую Польша вытащила в контексте своих отношений с Израилем.

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"Отношения с Украиной на историческую тему, по другим вопросам, мы видим, во многом испорчены. Моравецький решил воспользоваться этой старой картой с Хмельницким и его "геноцидами", процессами уничтожения евреев во время того, что Украина называет "освободительной войной", – подчеркнул политолог.

В целом же позиция Польши по поводу украинских националистов от этого заявления никаким образом не изменилась, продолжил он: "плюс это показывает, что польский политический класс дальше продолжает разыгрывать историческую карту". "Мы можем говорить, что пока в Польше будет находиться правительство, ориентированное на национализм, на право-консерватизм, сложно говорить о какой-то перемене политики. То же касается и Киева", – заявил Якубин.

Политолог и историк, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко в свою очередь отметил, что Моравецький – представитель специфической политической среды и не стоило ожидать, что премьер будет большим другом Украины.

"Что касается нынешнего заявления. В польской историографии часто апеллируют к хронике Натана Ганновера, который в свое время, описывая события 17-го века, написал о жертвах среди еврейского населения. Он говорил о том, что как раз казаки Хмельницкого действительно уничтожили сотни тысяч евреев", – сообщил политолог.

При этом, уточнил Бондаренко, проводить прямые параллели между Гитлером и Хмельницким не совсем правильно. Также он считает, что в Польше и Украине при власти сегодня находятся правые популисты, которые на самом деле апеллируют не к экономической целесообразности, не к социальным моментам, а апеллируют, в первую очередь, к исторической памяти.