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    Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче

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    (обновлено: )845313
    Гражданин Польши попал в неприятную историю, поселившись в частном отеле на территории Яремче в Карпатах. Мужчина снял красно-черный флаг, вывешенный на балконе, однако его заставили вернуть полотнище на место.

    В селе Микуличин (расположено на территории Яремче, Ивано-Франковская область) туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг на балконе частного отеля.

    Перед этим поляк, очевидно, снял красно-черный флаг, установленный на балконе рядом с государственным флагом Украины.

    Видеозапись инцидента опубликована в Facebook. "Вешай флаг на место, снял — вешай теперь, а то сейчас парни подъедут", — говорит неизвестный мужчина туристу. Точная дата инцидента неизвестна.

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    Напомним, что Тернопольский городской совет принял решение во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым национальным флагом обязательно поднимать флаг национальной революции — красно-черный.

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