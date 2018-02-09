Туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг в Яремче

В селе Микуличин (расположено на территории Яремче, Ивано-Франковская область) туриста из Польши заставили вывесить красно-черный флаг на балконе частного отеля.

Перед этим поляк, очевидно, снял красно-черный флаг, установленный на балконе рядом с государственным флагом Украины.

Видеозапись инцидента опубликована в Facebook. "Вешай флаг на место, снял — вешай теперь, а то сейчас парни подъедут", — говорит неизвестный мужчина туристу. Точная дата инцидента неизвестна.

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Напомним, что Тернопольский городской совет принял решение во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым национальным флагом обязательно поднимать флаг национальной революции — красно-черный.

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