В Польше работодатель не вызвал "скорую" украинке с инсультом

Michal SZALAST/EAST NEWS

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура в городе Сьрода-Великопольська изучает обстоятельства дела нелегально работавшей в одной из местных фирм украинки, у которой произошел инсульт. Работодатель не вызвал ей скорую помощь и вместо этого вывез ее за пределы места работы, оставив на скамейке, передает "Польское Радио".

Положив женщину на скамейку, мужчина вызвал полицию к якобы нетрезвой особе. Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в познаньской больнице.

Консул Украины в Познани Витольд Горовский сообщил, что украинка проживала на территории заведения, в котором незаконно работала. Когда вдруг в нерабочее время у нее случился инсульт, работодатель не вызвал ей скорую помощь.

"Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы. Тогда была вызвана полиция в связи с тем, что якобы на улице находится человек под хмельком", — написал Горовский в одной из соцсетей.

Дело уже несколько недель проверяет районная прокуратура в Срьоди-Великопольской. Председатель прокуратуры Гжегож Ґуче сообщил, что производство возбуждено по делу непосредственной угрозы потери жизни или нанесению тяжелого ущерба здоровью, а также в связи с незаконным трудоустройством.

"Мы изъяли для изучения видео с камер наблюдения этой фирмы, хотим получить медицинские документы этой женщины. Мы обратимся за выводами экспертов судебно-медицинского учреждения. В то же время проверку должна провести также Государственная инспекция труда", — сказал он.

Пока в этом деле обвинения никому не предъявлены. Женщина лежит в больнице в Познани, ее состояние тяжелое. Консул начал сбор средств на ее лечение. Он сообщил, что необходимая сумма — это примерно 15-17 тыс. злотых (3,6 — 4 тыс евро).

Напомним, ранее жительница Волыни Алена Романенко осталась инвалидом после того, как в прачечной в Познани, где она работала, ей затянуло руку в стиральную машину.