Пресс-конференция Михаила Саакашвили после депортации в Польшу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник проводит свою первую пресс-конференцию после депортации в Польшу.

Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

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Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии.

Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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