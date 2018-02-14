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    Польский МИД выступает за перенос военных баз США из Германии в Польшу

    (обновлено: )6102
    Перенос баз в Польшу был бы значительным усилением безопасности на восточном фланге НАТО, а также привел бы к снижению затрат для бюджета США, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович.
    Яцек Чапутович
    rp.pl

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Яцек Чапутович поддержал идею переноса военных баз США из Германии в Польшу.

    В интервью "Газете польской" Чапутовичу был задан вопрос касательно того, что "в кругах американских консерваторов появились в последнее время голоса, чтобы базы США из Германии переместить в Польшу".

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    "Перенос баз в Польшу был бы значительным усилением безопасности на восточном фланге НАТО, а также привел бы к снижению затрат для бюджета США. Это совпадает с польскими интересами, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы поддержать эту инициативу", — сказал Чапутович.

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    Он заверил, что Польша готова "создать соответствующую инфраструктуру, благоприятные условия для присутствия американских войск в Польше, которое бы усилило сдерживание в отношении России".

    "Присутствие американцев в этой части Европы имеет решающее значение для нашей безопасности. В геополитическом аспекте Центральная Европа является важной для США. Отсюда американское военное присутствие, которое, возможно, будет увеличиваться, что находится в наших интересах", — сказал глава МИД.

    Напомним, в конце января президент Петр Порошенко заявил, что ему известны даты поставки американских вооружений в Украину, однако называть их не стал.

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