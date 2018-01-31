"Джавелины" в Украине: плюсы, минусы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине побывала инспекция из США, которая оценивала наши возможности по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Визит комиссии был обязательным условием перед поставкой комплексов. Результаты инспекции пока не известны, однако от них будет зависеть дата поставки комплексов и ракет к ним.

Предварительно, речь идет о поставках на 47 миллионов долларов: это 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов.

Где Украина будет хранить "Джавелин" в случае получения и для чего ВСУ эти ПТРК эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Олег Стариков.

"Джавелины" насколько действительно нам необходимы? Особенно при условии, если они будут храниться где-то вдалеке от линии фронта?

— "Джавелины" нам нужны в качестве, назову это так, оружия сдерживания. Потому что есть ядерное оружие, оружие сдерживания, а это оружие сдерживания покажет агрессору, что если он вдруг решится на широкомасштабное наступление, то 210 танков или бронемашин будут гарантированно уничтожены. Умирать никто не хочет. Второе — если оно будет находиться вдалеке от линии соприкосновения. В принципе, это тоже правильно. Для того, чтобы не дразнить медведя, чтобы он не думал о том, что мы на них хотим наступать. Если сейчас почитать сайты, которые есть в Новороссии, они же пишут, что мы готовимся к наступлению. Вот сейчас мы готовимся и скоро пойдем в наступление. Там идет определенная пропаганда. Кстати, как у нас тоже пропаганда есть. Это только политическое решение.

В случае активных боевых действий надолго ли нам хватит 35 пусковых установок и чуть более 200 противотанковых ракет, которые на сегодня нам готовы поставить?

— ПТРК, который сейчас у нас находится на вооружении, — это "Фаготы". Это 60-70-е годы, старые комплексы, но они нормальные, в принципе. Единственное, надежность подводит. Потому что, как мне рассказывали боевые командиры, которые реально вели боевые действия, что из пяти ракет две не выходят со стапелей. Это проблема. А там выходит 100%. Это первое. Второе. В бригаде, в полку, 100 танков. У нас, в принципе, гарантировано 210 ракет. Танковый полк пойдет в наступление, два полка будет уничтожено. Поэтому никто не пойдет. Я же говорю, это оружие сдерживания. Вот это самое главное. А привезти их на поле боя, если они даже будут храниться в Калиновке или Балаклее, — это 2-4 часа. Разведка сразу сообщит, и сразу комплексы будут. Самое главное другое, самое главное — подготовка боевых расчетов. Вот это сейчас надо делать. RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк Ходжес: как это - Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

Инспекцию из США приехала проверить, насколько в соответствующих условиях будут храниться "Джавелины" и боеприпасы к ним. Учитывая опыт Балаклеи, Калиновки, Сватово, насколько сейчас обеспечена безопасность складов?

— Давайте разберемся. Первое — у нас все склады вооружений построены по нормативам и стандартам бывшего СССР. В итоге Вы привели примеры, что каждый год что-то взрывается. Потому что это ненадежно, это были склады на открытых площадях и тому подобное. Кто-то когда-то слышал, чтобы склад вооружений стран НАТО взорвался? Я что-то ни разу об этом не слышал. И когда, я, член общественного совета при Минобороны, задаю вопрос военным: уважаемые военные, вы приняли директивы по процедуре, которые регламентируют постройку складов вооружения в Украине? Именно по НАТОвским стандартам, по НАТОвским директивам, процедурам. Они отвечают: да, мы их пытаемся сделать. Но пока, насколько мне известно, еще не приняли такие директивы. Американские военные определят условия хранения, условия охраны. Самое главное, чтобы они не были проданы. Что взорвут — это ладно, главное, чтобы наши их не продали той стороне. А они прекрасно знают, что одну из частей контрбатарейной системы, которая была поставлена американцами и была в Дебальцево, уничтожили, а одну часть не уничтожили. Об этом мало кто говорит. Поэтому они говорят: в случае чего, продадите или не продадите, но это вопрос военной контрразведки. Они всю систему будут требовать. Будут требовать, чтобы наши показали, где хранится, в каком месте. На открытых складах, на открытых площадках и на тех складах, о которых мы говорили, никто, естественно, не даст команды, чтобы их там хранили. Когда я разговариваю с военными, мы смеемся, что как привезут эти "Джавелины", они будут храниться в кабинете замминистра обороны Павловского или у Муженко в кабинете. Потому что они бояться будут даже их выставлять в войска.

Тренировки с "Джавелинами" и настоящими ракетами — дело дорогое. Как обучить солдат обращаться с этим оружием?

— Смотрите, сейчас уже где-то месяц назад начали поиск офицеров, которые будут в качестве инструкторов обучаться на базах НАТО по пользованию "Джавелинами". То есть, ищут офицеров со знанием английского языка, чтобы направить их на базы НАТО и там обучать. Эти офицеры будут обучены: теоретическая часть, практическая часть, боевое применение. Потом они приедут к нам и вместе с инструкторами НАТО будут обучать уже наших солдат. Чтобы Вы понимали, это обучение по нашим нормативам, если кто помнит, военные школы младших специалистов, так же "Десна" у нас есть, там происходит подготовка пять месяцев. Там теоретическая часть, практическая. Но опять-таки вопрос. Одно дело — бегать с муляжом, а другое дело — привезти тренажеры. В НАТО такие тренажеры, не то, что у нас — выбежали с болванкой какой-то, там оно, как на яву. Они же нам должны дать эти тренажеры. Их надо где-то поставить. Поэтому это очень большой и дорогостоящий комплекс мер. Если они нам это еще проплатят, дадут деньги на данные тренажеры, на контроль их, на охрану, на подготовку помещений, то я думаю, наше высшее военно-политическое руководство будет благодарно американским партнерам.

Военный эксперт Игорь Левченко высказал мнение, что поставка США не усилит возможности Вооруженных сил Украины.