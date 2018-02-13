Вятрович высказался о заявлении премьера Польши по Холокосту

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев", не способствует нормализации украинско-польских отношений и не требует реакции Киева.

"Убежден, что такого рода радикальные оценки украинских деятелей в истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", — заявил Вятрович в эфире телеканала "112 Украина".

По его мнению, своим заявлением Моравецкий хотел показать украинцев большими антисемитами, чем поляки.

"Это несерьезная аргументация…Я не вижу необходимости как-то реагировать на это заявление", — сказал Вятрович.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил с Холокостом восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой.