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    Вятрович высказался о заявлении премьера Польши по Холокосту

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    (обновлено: )41804
    Как отметил Вятрович, своим заявлением Матеуш Моравецкий хотел показать украинцев большими антисемитами, чем поляки.
    Владимир Вятрович
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. 

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Вперед к украинско-польской драке по дорожке, проторенной Соросом?
    Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев", не способствует нормализации украинско-польских отношений и не требует реакции Киева.

    "Убежден, что такого рода радикальные оценки украинских деятелей в истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", — заявил Вятрович в эфире телеканала "112 Украина".

    По его мнению, своим заявлением Моравецкий хотел показать украинцев большими антисемитами, чем поляки.

    "Это несерьезная аргументация…Я не вижу необходимости как-то реагировать на это заявление", — сказал Вятрович.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил с Холокостом восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой.

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