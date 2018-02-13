Вятрович высказался о заявлении премьера Польши по Холокосту

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина.
"Убежден, что такого рода радикальные оценки украинских деятелей в истории вряд ли будут способствовать нормальным польско-украинским отношениям", — заявил Вятрович в эфире телеканала "112 Украина".
По его мнению, своим заявлением Моравецкий хотел показать украинцев большими антисемитами, чем поляки.
"Это несерьезная аргументация…Я не вижу необходимости как-то реагировать на это заявление", — сказал Вятрович.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил с Холокостом восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой.