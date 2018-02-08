Касьянов о польском законе: "Войны историков" нет, есть склока политиков

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что вступление в действие польского закона об "антибандеровской идеологии" делает невозможным проведение исторических дискуссий между историками обеих стран.

"Фактически этим законом ставится точка в возможностях проведения дискуссии по крайней мере на территории Польши, проведения нормальных дискуссий между историками, чтобы выявить причины, последствия и масштабы этого конфликта. Этим законом зафиксирована политическая оценка этих событий. Более того, предусмотрено наказание за попытку каким-то образом пересмотреть эту политическую оценку, в частности историками", — подчеркнул он.

Чем обернется противостояние сторон вокруг польского закона об Институте исторической памяти в интервью РИА Новости Украина рассказал доктор исторических наук, профессор, заведующим отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

До чего доведет "война историков"?

— "Войны историков" нет. Есть склока политиков, причем не всех, а определенной части. В Польше "вопросы истории" — традиционный домен правых и консерваторов, к ним присоединились популисты (инициатор данного законопроекта — музыкант Кукиз с партией его имени). В Украине — это те же самые правые, правоконсерваторы и популисты. История их свары по поводу прошлого — довольно давняя, скоро будет лет двадцать. Тут и Волынская трагедия, и "кладбище Орлят" во Львове, и военные преступления с обеих сторон и другое.

Обе стороны преследуют конкретные политические цели. Обе — пафосно выступают от имени своих наций. Обратите внимание: наши кричат о том, что польские мемориальные законы унижают Украину. Хоть эти законы, в той части, где они имеют отношение к Украине, касаются совершенно конкретных организаций — ОУН, УПА, может быть дивизии СС "Галичина". А эти организации не имеют общеукраинского значения, как ни стараются нынешние "бойцы идеологического фронта" натянуть их на всю Украину.

Кстати, в Польше нет закона о "бандеровской идеологии". Это выдумка журналистов, охотно разогретая нашими правыми. То, что приняли в Польше по инициативе популистов — тоже довольно глупая и опасная вещь, действительно представляющая Польшу в довольно непривлекательном свете, но так называемая "антибандеровская составляющая" — это побочный продукт. Кстати, в Польше закон активно критикуют.

А у нас как-то подзабыли, что в апреле 2015 года в Украине приняли два закона, также ограничивающих сферу свободы слова, призванных обеспечить "идеологически правильное" представление истории. Один из них запрещает "неправильное" трактование истории тех самых организаций, к которым имеет отношение польский закон и называет "противоправным" некое "неуважительное отношение" к ним. Правда, тут мы от поляков отстали: у нас попытки криминализировать "неправильное" трактование истории, в частности, националистических организаций, пока "зависли"

Контакты историков действительно прекратятся?

— Недавнее заявление председателя Украинского института национальной памяти о я расцениваю как демагогию и провокацию, тут государственный чиновник старательно нагнетает атмосферу. Впрочем здесь он вполне четко выполняет заказ правых, которым крайне невыгодна нормализация отношений с Польшей. Дело в том, что мобилизационный потенциал "российской темы" исчерпан — уже и законом подтверждено, что Россия — агрессор и оккупант. Исторические аргументы здесь уже общее место. Надо найти другого Другого, который позволит шуметь, кричать и источать сильные запахи и держать на плаву наших правых и популистов. Польша, где у власти находятся идеологические близнецы наших "борцов за историческую справедливость", очень подходит.

В конце концов нынешняя визгливая свара между "историческими людьми" вроде гоголевского Ноздрева — это тоже контакт. Правда, своеобразный. Тщательно раздуваемый и поддерживаемый скандал между упомянутыми силами имеет лишь косвенное отношение к историкам, считающим историю научной дисциплиной. Контакты между ними никуда не денутся. Ни на территории Украины, ни на территории Польши.

Как относятся к этому противостоянию в академической среде?

— В академической среде нашлись "академики", охотно включившиеся в скандал. В принципе среди историков большинство всегда "колеблется вместе с курсом партии", поскольку считает историю идеологическим фронтом. Для уже упомянутых мною ученых, рассматривающих историю как способ познания, данный скандал — интересный материал для наблюдения нравов. Чисто эмоционально я лично испытываю отвращение и брезгливость к действиям обеих сторон. Я однажды видел ночную драку бомжей на вокзале, ощущения были те же.

Какой выход возможен из данной ситуации?

— Об этом уже говорено-переговорено. Рецепт давно известен: "оставьте историю историкам". Он, к сожалению, не действует, поскольку лозунг советских времен: "история — самая политическая из всех наук" взят на вооружение теми, кто всячески отрицает "все советское". И наши и "ихние" борцы с коммунистическим наследием и радетели "своей правды" — густопсовые "совки", а они не имеют способности слышать и понимать другого.

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Остается рассчитывать на то, что обстоятельства заставят договариваться. Я не могу давать рецептов полякам, пусть сами думают, что касается Украины — нужен радикальный пересмотр исторической политики. Поскольку она в нынешнем исполнении провоцирует конфликт не только с соседями, но и внутри страны.