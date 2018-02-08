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    Касьянов о польском законе: "Войны историков" нет, есть склока политиков

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    Мобилизационный потенциал "российской темы" исчерпан, поэтому надо найти "врага", который позволит шуметь, кричать, источать сильные запахи и держать на плаву наших правых и популистов, и Польша здесь очень подходит, считает историк Георгий Касьянов.
    Историк, доктор исторических наук Георгий Касьянов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что вступление в действие польского закона об "антибандеровской идеологии" делает невозможным проведение исторических дискуссий между историками обеих стран.

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    "Фактически этим законом ставится точка в возможностях проведения дискуссии по крайней мере на территории Польши, проведения нормальных дискуссий между историками, чтобы выявить причины, последствия и масштабы этого конфликта. Этим законом зафиксирована политическая оценка этих событий. Более того, предусмотрено наказание за попытку каким-то образом пересмотреть эту политическую оценку, в частности историками", — подчеркнул он.

    Чем обернется противостояние сторон вокруг польского закона об Институте исторической памяти в интервью РИА Новости Украина рассказал доктор исторических наук, профессор, заведующим отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной Академии наук Украины Георгий Касьянов.

    До чего доведет "война историков"?

    — "Войны историков" нет. Есть склока политиков, причем не всех, а определенной части. В Польше "вопросы истории" — традиционный домен правых и консерваторов, к ним присоединились популисты (инициатор данного законопроекта — музыкант Кукиз с партией его имени). В Украине — это те же самые правые, правоконсерваторы и популисты. История их свары по поводу прошлого — довольно давняя, скоро будет лет двадцать. Тут и Волынская трагедия, и "кладбище Орлят" во Львове, и военные преступления с обеих сторон и другое.

    Обе стороны преследуют конкретные политические цели. Обе — пафосно выступают от имени своих наций. Обратите внимание: наши кричат о том, что польские мемориальные законы унижают Украину. Хоть эти законы, в той части, где они имеют отношение к Украине, касаются совершенно конкретных организаций — ОУН, УПА, может быть дивизии СС "Галичина". А эти организации не имеют общеукраинского значения, как ни стараются нынешние "бойцы идеологического фронта" натянуть их на всю Украину.

    Кстати, в Польше нет закона о "бандеровской идеологии". Это выдумка журналистов, охотно разогретая нашими правыми. То, что приняли в Польше по инициативе популистов — тоже довольно глупая и опасная вещь, действительно представляющая Польшу в довольно непривлекательном свете, но так называемая "антибандеровская составляющая" — это побочный продукт. Кстати, в Польше закон активно критикуют.

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    А у нас как-то подзабыли, что в апреле 2015 года в Украине приняли два закона, также ограничивающих сферу свободы слова, призванных обеспечить "идеологически правильное" представление истории. Один из них запрещает "неправильное" трактование истории тех самых организаций, к которым имеет отношение польский закон и называет "противоправным" некое "неуважительное отношение" к ним. Правда, тут мы от поляков отстали: у нас попытки криминализировать "неправильное" трактование истории, в частности, националистических организаций, пока "зависли"

    Контакты историков действительно прекратятся?

    — Недавнее заявление председателя Украинского института национальной памяти о я расцениваю как демагогию и провокацию, тут государственный чиновник старательно нагнетает атмосферу. Впрочем здесь он вполне четко выполняет заказ правых, которым крайне невыгодна нормализация отношений с Польшей. Дело в том, что мобилизационный потенциал "российской темы" исчерпан — уже и законом подтверждено, что Россия — агрессор и оккупант. Исторические аргументы здесь уже общее место. Надо найти другого Другого, который позволит шуметь, кричать и источать сильные запахи и держать на плаву наших правых и популистов. Польша, где у власти находятся идеологические близнецы наших "борцов за историческую справедливость", очень подходит.

    В конце концов нынешняя визгливая свара между "историческими людьми" вроде гоголевского Ноздрева — это тоже контакт. Правда, своеобразный. Тщательно раздуваемый и поддерживаемый скандал между упомянутыми силами имеет лишь косвенное отношение к историкам, считающим историю научной дисциплиной. Контакты между ними никуда не денутся. Ни на территории Украины, ни на территории Польши.

    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
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    Как относятся к этому противостоянию в академической среде?

    — В академической среде нашлись "академики", охотно включившиеся в скандал. В принципе среди историков большинство всегда "колеблется вместе с курсом партии", поскольку считает историю идеологическим фронтом. Для уже упомянутых мною ученых, рассматривающих историю как способ познания, данный скандал — интересный материал для наблюдения нравов. Чисто эмоционально я лично испытываю отвращение и брезгливость к действиям обеих сторон. Я однажды видел ночную драку бомжей на вокзале, ощущения были те же.

    Какой выход возможен из данной ситуации?

    — Об этом уже говорено-переговорено. Рецепт давно известен: "оставьте историю историкам". Он, к сожалению, не действует, поскольку лозунг советских времен: "история — самая политическая из всех наук" взят на вооружение теми, кто всячески отрицает "все советское". И наши и "ихние" борцы с коммунистическим наследием и радетели "своей правды" — густопсовые "совки", а они не имеют способности слышать и понимать другого.

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    Остается рассчитывать на то, что обстоятельства заставят договариваться. Я не могу давать рецептов полякам, пусть сами думают, что касается Украины — нужен радикальный пересмотр исторической политики. Поскольку она в нынешнем исполнении провоцирует конфликт не только с соседями, но и внутри страны.

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