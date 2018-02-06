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    В мире

    Пресс-секретарь Дуды подтвердил подписание закона о "бандеровской идеологии"

    (обновлено: )338111
    Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    Бандера раздора. Посольство Польши в осаде киевских националистов

    Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.

    Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

    "Президент подписал изменения закона об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.

    Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

    В силу закон вступит после того, как его подпишет президент. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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