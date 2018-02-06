Пресс-секретарь Дуды подтвердил подписание закона о "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.

Ранее во вторник Дуда сообщил о намерении подписать этот закон и после направить его на рассмотрение в Конституционный суд.

"Президент подписал изменения закона об Институте национальной памяти", — цитирует Лапиньского агентство РАР.

Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

В силу закон вступит после того, как его подпишет президент. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.