Польский закон о запрете "бандеровской идеологии". Текст заявления Рады

Заявление Верховной Рады Украины в связи с принятием Сеймом и Сенатом Республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов:

"Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" и дается предвзятое и антиисторическое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе.

Откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями.

Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического.

Принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года. Именно в этой Декларации Верховная Рада Украины и Сейм Республики Польша отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического движения сопротивления, которые создали моральную основу для восстановления независимости наших государств. Верховная Рада Украины и Сейм Республики Польша также согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований и "сдерживания сил, которые ведут к разногласиям в наших государствах".

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Мы должны помнить и передавать будущим поколениям правду о действительных, а не вырванных из общего контекста причинах, которые привели к кровопролитию между нашими народами в годы Второй мировой войны и в другие периоды нашей истории и имели трагические последствия для наших народов. Неоспоримым является то, что, как и в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которыми были нацистский и коммунистический режимы, а сегодня — российский агрессор и оккупант.

Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают, в том числе ради ее экономического роста. Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запреты проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика.

Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, общее познание фактов истории, применение персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века, надлежащее уважение и равная забота по чествованию памяти всех жертв на территории обоих наших государств и искреннее христианское прощение, к которому призывал Святой Иоанн Павел II, позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство между Украиной и Республикой Польша, что является залогом мира и безопасности во всей Европе и в мире.

Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания преступления Холокоста.

Верховная Рада Украины призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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Призываем Президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность".