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    Спикер Сената Польши обратился к соотечественникам по всему миру

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    Станислав Карчевский обратился к полякам с призывом документировать и собирать все свидетельства "зверств, преступлений против человечества, совершенных во время Второй мировой войны".
    Флаг Польши
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    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спикер Сената Польши Станислав Карчевский просит поляков, проживающих за границей, документировать антипольские проявления, касающиеся Второй мировой войны.

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    Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

    В распространенном в четверг письме, адресованном полякам, проживающим за границей, Карчевский рассказал, что "на протяжении многих лет поляки в стране и за рубежом сталкиваются с оскорбительной, несправедливой, и, прежде всего, неправдивой формулировкой "польские лагеря смерти" и обвинениями поляков в соучастии в Холокосте, которые принижают наше достоинство и национальную гордость".

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    "Я обращаюсь ко всем соотечественникам по всему миру с призывом документировать и собирать все свидетельства зверств, преступлений против человечества, совершенных во время Второй мировой войны", — говорится в письме.

    "Последние свидетели событий постепенно уходят. Нужно зафиксировать их воспоминания для сохранения памяти об ущербе, нанесенном евреям, полякам, цыганам и всем пострадавшим", — пояснил спикер Сената.

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    Он особо остановился на необходимости фиксирования антипольских формулировок. "Прошу документировать и реагировать на проявления антиполонизма, оскорбляющие нас формулировки и высказывания. Прошу информировать наши посольства, консульства и почетных консулов о заявлениях, нарушающих доброе имя Польши", — попросил Карчевский.

    "Призываю вас организовывать семинары, выставки, встречи, предпринимать действия, целью которых будет эффективное требование соблюдения исторической правды. Я считаю, что ваши действия будут эффективным инструментом в борьбе за доброе имя Польши и поляков", — добавил он.

    Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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