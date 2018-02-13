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    Россия

    Российским военным запрещают пользоваться соцсетями - СМИ

    (обновлено: )10411
    Минобороны России готовит поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих", запрещающие личному составу ВС РФ раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности - как своей, так и сослуживцев.
    Учения инженерно-маскировочного полка в Московской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Военнослужащим Вооруженных сил РФ рекомендовано не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России.

    Социальная сеть Ukrainians
    Скриншот
    Адекватная замена? Вместо "ВКонтакте" и "Одноклассники" - Ukrainians

    "Министерство обороны РФ распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в мировой паутине. Солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и других аналогичных ресурсов. А также — не публиковать информацию о своей службе и части, и отключить в телефонах геолокацию", — сказано в публикации.

    В ней отмечено, что "пока правила поведения в Сети носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными".

    Как пишет издание, в министерстве обороны рассказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. Для удобства восприятия они выполнены в виде памятки, а также наглядных пособий-плакатов.

    Излагая содержание рекомендаций, издание, в частности, сообщило, что солдат и офицеров извещают, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации военнослужащих постоянно анализируются иностранными спецслужбами, поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "привести к срыву боевой задачи". В связи с этим военнослужащим также рекомендуют просить своих близких не распространять информацию об их служебной деятельности.

    По информации издания, МО РФ готовит поправки в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих", запрещающие личному составу ВС РФ раскрывать в интернете свою ведомственную принадлежность, подробности деятельности — как своей, так и сослуживцев. Эти поправки, отмечает газета, в настоящее время проходят стадию согласования в силовых министерствах. В публикации также отмечено, что в зарубежных странах давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.

    Ранее в России разработали законопроект, предполагающий строгий порядок допуска и идентификации пользователей соцсетей, которых обяжут создавать страницы только под своим настоящим именем.

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