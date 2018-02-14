Довели до ручки. Украина в ТОПе антирейтингов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украинским властям, похоже, уже привычно получать со стороны международных партнеров упреки в невыполнении различных обязательств. Так, публичное противостояние Генеральной прокуратуры с Национальным антикоррупционным бюро вылилось в угрозу лишиться безвиза со странами Евросоюза, намек на это звучал со стороны ЕС и в контексте саботажа официального Киева в создании Антикоррупционного суда. Но, как оказалось, в игнорировании соблюдения договоренностей это не предел.

Оффшоры и Украина

Как выяснилось, Украина рискует попасть в список оффшорных стран Евросоюза. Причиной послужила задержка подписания Киевом Многосторонней конвенции по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS, Base erosion and Profit Shifting). В частности, Украина не подписала соглашение 24 января в Париже.

Свои опасения по этому поводу уже выразили в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направив соответствующее письмо главе государства Петру Порошенко.

В свою очередь, советник министра финансов Елена Макеева сообщила, что подобные промедления могут негативно отразиться на репутации Украины по борьбе с оффшорами.

Напомним, что Киев взял на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с оффшорами. Минимальный стандарт включает обязательный пересмотр действующих конвенций по избежанию двойного налогообложения в части предотвращения злоупотреблений с конвенциями и усовершенствование процедуры урегулирования споров.

"Задержка украинской стороной подписания MLI (Многостороннее соглашение) может послать негативный сигнал международному сообществу… Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с оффшорами", – написала Макеева в своем Facebook.

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"️Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт…Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список оффшорных стран Евросоюза", — уточнила последствия Макеева.

Напомним, что в конце минувшего года министры финансов стран ЕС одобрили "черный список" оффшоров. В список вошли 17 государств, которые не отвечают стандартам ЕС в области управления налогообложением. Речь шла о Панаме, ОАЭ, Южной Корее, Американском Самоа, Бахрейне, Барбадосе, Гренаде, Гуаме, Макао, Маршалловых островах, Монголии, Намибии, Тринидаде и Тобаго, Палау, Сент-Люсии, Самоа и Тунисе. Эти страны могут лишить доступа к фондам Евросоюза.

Также был и "серый список", в котором значатся 47 стран, не соответствующие стандартам ЕС по финансовой прозрачности и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами, но планирующие изменить свою налоговую политику.

Завсегдатай антирейтингов

Впрочем, оставляет желать лучшего и положение Украины в международных рейтингах по уровню жизни, в которых в последнее время страна активно теряет прежние позиции.

Так, в мировом рейтинге уровня жизни британского аналитического центра The Legatum Institute Украина оказалась на 112 месте, опустившись по сравнению с 2016 годом на 5 строчек, а в 2013 году страна занимала 64 место. Более высокие позиции в рейтинге у наших соседей — Польши (32), Венгрии (45), Беларуси (95), Молдовы (98), России (101) Но Украина обошла Судан, ЦАР и Йемен. В первой же тройке лидеров — Норвегия, Новая Зеланжия и Финляндия.

В целом же страны располагались в рейтинге на основе результатов опросов граждан по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах. Самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения, потеряв 24 позиции.

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Также Украина попала в десятку худших в рейтинге "Лучшие страны для комфортной пенсии". Основные критерии, которые учитывались при составлении рейтинга — уровень медицины, доступность цен, уровень удовлетворенности жизнью, комфортность погодных условий для жизни.

В рейтинге Best Countries for a Comfortable Retirement Украина расположилась на восьмом месте с конца, уступив первые места с конца Ирану, России, Иордану, Ливану и Саудовской Аравии.

К слову, отметим, что аутсайдерство в рейтинге Украины весьма объяснимо. О проблемах населения пенсионного возраста в стране уже неоднократно говорили и в различных международных организациях. Не так давно заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун сообщила, что украинские пенсии получают 40% пенсионеров, живущих на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Однако затруднительное положение с пенсиями есть и у пожилых людей, которые с Донбассом никак не связаны. Например, у пенсионеров МВД, ВСУ, Погранслужбы и прочих силовых структур. Военные пенсионеры требуют от властей пересчитать пенсии, постоянно организовывая в разных городах и столице массовые акции протеста и пикеты, пытаясь привлечь внимание общественности. Также, как писало РИА Новости Украина, часто украинских пенсионеров лишают льготного проезда в общественном транспорте.

Касаемо же рейтинга Best Countries for a Comfortable Retirement лучшей страной для комфортной пенсии признали Новую Зеландию. Среди лидеров оказались Австралия, Швейцария, Испания и Португалия.

По данным материалов открытых источников интернет