Второй срок Порошенко: в Украине никто ничего не решит

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента. Социологические рейтинги показывают, что есть три главных претендента на главное кресло в стране – действующий глава государства Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Оппозиционного блока" в парламенте Юрий Бойко.

Поговаривают и о возможных новых лицах, среди которых – музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и даже шоумен Владимир Зеленский.

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Все есть, но не хватает…

Но по-прежнему главной интригой остается, сумеет ли Петр Порошенко избраться президентом во второй раз. То, что ему не удастся повторить результат 2014 года и победить в одном туре, не сомневается уже никто. Фактически, глава государства упрочил свое положение, получил лояльных себе людей в первых кабинетах в стране.

У власти есть большинство ресурсов, чтобы рассчитывать на победу на выборах, считает политолог Руслан Бортник: "правые, административный ресурс – госуправление, контроль над финансами – практически тотальный, возможность под себя сформировать избирательное законодательство, контроль над ЦИК. И, безусловно, использование своих кресел".

Но остается один из главных в нынешних условиях вопросов – поддержка Запада. И тут у Порошенко – все далеко не так радужно.

…главного – Запада

Для власти сегодня – единственное, что недоступно, это пока не решен вопрос западной поддержки, уверен Руслан Бортник. По его словам, пока Запад не поставит конкретно на какого-то кандидата, избираться будет крайне сложно.

"Более того, Запад подает сигнал, что на Петра Алексеевича он уже не ставит и не видит его (в качестве следующего главы государства). Это сегодня главная проблема Порошенко и его команды, главный для них кризис. Потому что они готовы избираться, готовы даже побеждать на этих выборах – со скрипом, массовыми нарушениями, с использованием силы, но готовы. А без поддержки Запада это вряд ли будет возможно, потому что такую победу невозможно будет легитимизировать", – говорит политолог.

"Президент уходит"

В Украине даже появились версии, что Порошенко уже принял для себя решение не баллотироваться во второй раз, поскольку у него нет шансов выиграть выборы. Еще на заре президентства он заявлял, что хотел бы быть депутатом европарламента. Возможно, для этого он отправлялся на Венский бал – закрепиться в образе "европейца", дистанцироваться от Украины и ее проблем.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко, по сути, уже принял решение не бороться за власть после 2019-го из-за жесткой позиции Запада.

"Но ему надо еще продержаться больше года. Надо, чтобы свои "крысы" не разбежались раньше времени, почуяв слабость хозяина. Надо успеть максимально обчистить бюджет. Надо провести через Раду обязательства перед американцами по Минским соглашениям”, – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Именно поэтому все действия главы государства сейчас направлены на имитацию "сильной руки" внутри страны, добавляет Корнейчук.

"Порошенко не должен показывать слабость, чтобы выторговать нормальные условия отхода у Вашингтона…", – подчеркнул политолог.

Зачистка – неспроста

Иное мнение – у политического эксперта Николая Спиридонова. Он уверен, что Порошенко собирается идти на второй срок.

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"Об этом свидетельствует хотя бы попытка закрутить гайки в СМИ и атака на "Страну.ua”, на "Вести", NewsOne и так далее", – отметил политолог в комментарии РИА Новости Украина.

Четко видно, считает он, что (Порошенко) собирается взять все медиа-поле под контроль, "поэтому предполагать, что он при этом не идет на второй срок – довольно наивно".

"Поэтому, я думаю, что он либо идет на второй срок, либо попытается вообще отменить выборы под предлогом военного положения. Потому что хочет оставаться в своем кресле", – подытожил Спиридонов.