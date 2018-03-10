наверх
10.03.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Елена Макеева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Украины
    Довели до ручки. Украина в ТОПе антирейтингов
    06:33 14.02.2018
    4070Политический кризис: страна в тупике
    Украина в последние годы стала не только лидером в антирейтингах по уровню жизни или достижениям в борьбе с коррупцией, но и проваливает выполнение международных обязательств.
    Государственная фискальная служба Украины
    ГФС призвала Минфин вернуть лицензии двум операторам лотерей
    23:24 05.05.2016
    395Новые санкции в отношении России.
    ООО "МСЛ" и ЧАО "Патриот" попали под антироссийские санкции. По словам Елены Макеевой, Роман Насиров написал официальное письмо министру финансов Александру Данилюку с просьбой выдать им лицензии.
    Елена Макеева
    Замглавы Минфина Макеева подала в отставку
    11:54 28.04.2016
    257
    Елена Макеева больше года работала в команде Наталии Яресько, которая не вошла в состав нового правительства, хотя Владимир Гройсман заявлял, что ей была предложена новая работа в Кабмине.
    Министерство финансов Украины. Архивное фото
    МВФ не требует новых изменений в налогах – Минфин
    13:42 28.01.2016
    236
    Замминистра финансов Украины Елена Макеева сообщила, что дальнейшее снижение налогов должно быть просчитано и согласовано с МВФ, необходимо посмотреть, как работает новое законодательство по ЕСВ.
    Министерство финансов Украины
    Минфин предлагает ввести нулевую ставку налога на минимальную зарплату
    20:35 19.08.2015
    470Экономический кризис
    Минфин предлагает не облагать налогом доходы физических лиц с минимальной зарплатой. Таким образом, в правительстве надеются детенизировать экономику.
    Министерство финансов Украины
    Украина отменит дополнительный импортный сбор с 1 января 2016 г - Минфин
    15:21 27.07.2015
    819
    Как сообщила заместитель главы Минфина Украины Елена Макеева, дополнительный импортный сбор будет отменен с 1 января 2016 года.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Проект нового Налогового кодекса Рада рассмотрит в сентябре
    12:58 22.07.2015
    1262
    Уже более года в стране говорят о проведении налоговой реформы. Приоритеты намечаются. Главные проблемы — постоянное изменение налогового законодательства и высокая нагрузка на фонд заработной платы, заявила замминистра финансов Елена Макеева.
    Гривны
    Упрощенная система налогообложения: кассовые аппараты и другие вредные вещи
    12:09 06.07.2015
    2940Украина, экономика, катастрофа
    Парламент сделал практически невозможное: в среду, 1 июля, народные депутаты приняли, по сути, первый законопроект, направленный на улучшение работы малого бизнеса в стране.
    Гривны. Архивное фото
    Замминистра финансов о дефолте: Украина прошла рискованный этап
    06:51 01.06.2015
    2345Украина - шаг до дефолта
    Как заявила замминистра финансов Елена Макеева, в сентябре необходимо начать планировать госбюджет на следующий год, а до 1 сентября уже должна быть рассчитана новая налоговая модель.
    Министерство финансов Украины
    В Минфине назвали основную причину появления зарплат в конвертах
    04:29 01.06.2015
    1086Украина - шаг до дефолта
    По словам заместителя министра финансов Украины Елены Макеевой, в настоящее время ведомство не рассматривает идею уменьшения единого социального взноса до 20%.
    Экономика. Архивное фото
    Около 40-60% бизнеса находится в тени - замминистра финансов
    18:27 31.05.2015
    457Украина - шаг до дефолта
    В отдельных отраслях 60% бизнеса находится в тени. Как отметила заместитель министра финансов Елена Макеева, необходимо, чтобы система налогообложения была простая и прозрачная, чтобы налоги были посильными.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Украины
    Довели до ручки. Украина в ТОПе антирейтингов
    06:33 14.02.2018
    4070
    Украина в последние годы стала не только лидером в антирейтингах по уровню жизни или достижениям в борьбе с коррупцией, но и проваливает выполнение международных обязательств.
    Все теги