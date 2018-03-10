Уже более года в стране говорят о проведении налоговой реформы. Приоритеты намечаются. Главные проблемы — постоянное изменение налогового законодательства и высокая нагрузка на фонд заработной платы, заявила замминистра финансов Елена Макеева.
В отдельных отраслях 60% бизнеса находится в тени. Как отметила заместитель министра финансов Елена Макеева, необходимо, чтобы система налогообложения была простая и прозрачная, чтобы налоги были посильными.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".