Глава миссии МВФ провел переговоры с Гройсманом и членами Кабмина

Фото Кабинета министров Украины

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве состоялись переговоры премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой миссии Международного валютного фонда Роном ван Руденом, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

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Миссия МВФ начала свой визит в Украину 12 февраля. Кроме экспертов фонда в нее вошел глава миссии Рон ван Руден.

"Сегодня, 12 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Руденом", — говорится в информации Кабмина.

Фото Кабинета министров Украины Переговоры членов Кабмина Украины с миссией МВФ

Участники переговоров обсудили практических вопросов по продолжению работы по программе расширенного финансирования.

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На встрече присутствовали также и.о. главы НБУ Яков Смолий, министр финансов Александр Данилюк, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, замминистра Юрий Буца, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован и ряд других чиновников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.

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Гройсман считает, что Украина имеет все шансы договориться с Международным валютным фондом о продолжении кредитования.