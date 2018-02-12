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    Глава миссии МВФ провел переговоры с Гройсманом и членами Кабмина

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (584)

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    В Киеве прибыл глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден. Он провел переговоры с премьер-министром Украины, членами Кабмина, которые отвечают за финансово-экономический блок вопросов.
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Фото Кабинета министров Украины

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киеве состоялись переговоры премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой миссии Международного валютного фонда Роном ван Руденом, сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

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    Миссия МВФ начала свой визит в Украину 12 февраля. Кроме экспертов фонда в нее вошел глава миссии Рон ван Руден.

    "Сегодня, 12 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Руденом", — говорится в информации Кабмина.

    Фото Кабинета министров Украины
    Переговоры членов Кабмина Украины с миссией МВФ

    Участники переговоров обсудили практических вопросов по продолжению работы по программе расширенного финансирования.

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    На встрече присутствовали также и.о. главы НБУ Яков Смолий, министр финансов Александр Данилюк, первый замминистра финансов Оксана Маркарова, замминистра Юрий Буца, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован и ряд других чиновников.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств.

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    Гройсман считает, что Украина имеет все шансы договориться с Международным валютным фондом о продолжении кредитования.

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