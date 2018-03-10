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    Рон ван Руден

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Глава миссии МВФ провел переговоры с Гройсманом и членами Кабмина
    17:08 12.02.2018
    317Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В Киеве прибыл глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден. Он провел переговоры с премьер-министром Украины, членами Кабмина, которые отвечают за финансово-экономический блок вопросов.
    Рон ван Руден
    Рон ван Руден: Украине нужно целое поколение, чтобы догнать экономику ЕС
    21:13 14.12.2016
    809Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Миссия МВФ работала в Киеве с 3 по 17 ноября. После завершения работы МВФ призвал Украину принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год и продолжить реализацию реформ.
    Представительство МВФ в Украине
    МВФ похвалил Украину за рыночную цену на газ и e-декларирование - Кабмин
    19:49 04.11.2016
    457Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    В пятницу Владимир Гройсман встретился с главой миссии МВФ Роном ван Руденом. В ходе переговоров он поблагодарил Фонд за поддержку Украины и отметил, что украинские власти настроены на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Глава миссии МВФ провел переговоры с Гройсманом и членами Кабмина
    17:08 12.02.2018
    317
    В Киеве прибыл глава миссии Международного валютного фонда Рон ван Руден. Он провел переговоры с премьер-министром Украины, членами Кабмина, которые отвечают за финансово-экономический блок вопросов.
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